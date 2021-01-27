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Savunma

Singapur Donanması'ndan deniz güvenliğini güçlendirecek hamle

Singapur'un denizcilik güvenlik kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni Denizcilik ve Güvenlik Müdahale Filosu göreve başladı.

star.com.tr27 Ocak 2021 Çarşamba 00:00 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
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Singapur Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri, Singapur'un denizcilik güvenlik kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni Denizcilik ve Güvenlik Müdahale Filosunu 26 Ocak Salı günü başlattı.

Başlangıç itibariyle yeni filo ile birlikte 4 adet Sentinel sınıfı deniz güvenlik ve müdahale gemilerini (MSRV) ve 2 adet deniz güvenlik ve müdahale römorkörünü (MSRT) çalıştırılacağı bildirildi.

Filotillanın komutanı yeni filotilla sayesinde Singapur’un deniz güvenliğini tehdit eden faktörlere karşı daha güçlü olacağını ve artan kabiliyet güçlerinin onlara daha esnek ve değişken müdahale imkanları sunacağını söyledi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 MSRV'nin yenilenmiş gemiler olduğunu ancak filonun 2026'dan itibaren amaca yönelik yeni inşa edilmiş gemileri çalıştıracağını ifade etti. Bu gemilerin daha büyük olması ve Sentinel sınıfı MSRV'lere göre denizde daha uzun süre çalışabilmesi bekleniyor.

star.com.tr

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