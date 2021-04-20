Sınıra yığılan 150 bin asker ve devasa cephane... Putin'in planı ne?

star.com.tr 20 Nisan 2021 Salı 23:12 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 23:12

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Donbass gerilimi artarak devam ederken, Rusya Silahlı Kuvvetleri, 2014'ten bu yana benzeri görülmemiş sayıda askerini Ukrayna sınırlarına yığdı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e göre Rusya, Ukrayna sınırında ve işgal altındaki Kırım'da 150 binden fazla asker topladı.

"Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerilimin daha fazla tırmanma riski artıyor.' açıklamasında bulunan Borell, şu anda Rus diplomatlara yönelik ek yaptırımlar veya sınır dışı edilmelerinin planlanmadığını söyledi.

Rusya'nın asker yığma hamlesi, şubat ayında Kırım'daki askeri tatbikatların ardından, bazı Rus birimlerinin geri dönmemesi ile başladı. O zamandan beri, Rusya'nın ordusu Kırım ve Voronej Bölgesi'ndeki varlığını istikrarlı bir şekilde artırıyor.

Rusya'nın 2S19 Msta-S howitzer topları ve BMP-3 piyade savaş araçları Kırım taşınıyor. Iskander kısa menzilli balistik füze sistemleri, BM-27 Uragan roketatar sistemleri ve TOS-1A roketatar sistemleri ile IFV'ler ve Msta-S birimleri Voronej'e girerken görüldü. 56. Muhafız Hava Saldırı Tugayı da aynı şekilde Doğu Kırım'daki Feodosa'ya konuşlandırılıyor.

Rusya'nın askeri varlığı, Batı Askeri Bölgesi birimlerinden, daha uzak güney ve merkez ilçelerinden de dağıtılan birimlerden oluşuyor.

Deniz Analizi Merkezi'nde Rusya Araştırmaları Programı Direktörü ve Kennan Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Michael Kofman, dört ordudan ve üç ila dört Rus Hava Kuvvetleri (VDV) biriminden oluşan ve sahadan desteklenen kuvvetlerin varlığına dikkat çekiyor. Hastaneler, iletişim altyapısı, elektronik harp birimleri ve hava savunma sistemleri....

Janes analisti Thomas Bullock'a göre, en az on dört Rus Kara birliği mart sonundan bu yana Ukrayna sınırına doğru hareket etti veya sınıra daha fazla yaklaştı.

150 BİN ASKER VE DEVASA CEPHANE NEDEN ORADA?

Moskova'nın bu muazzam yığılmanın arkasındaki kesin niyeti belirsizliğini koruyor. Yine de, şu anda Rusya'nın sınır güçlerinin Donbass bölgesinden batıya doğru yaklaşan bir saldırı için hazırlandığına dair hiçbir askeri veya siyasi gösterge yok.

Uzmanlara göre Kremlin'in, 'Kiev'in ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini geri almak için kapsamlı bir saldırı planlayabileceği' yönündeki açıklamaları açıklamaları zorlama gibi görünüyor.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak suçlamları reddederek, "Geçici olarak işgal edilen toprakların zorla kurtarılması, kaçınılmaz olarak çok sayıda sivilin ölümüne ve ordu için kayıplara yol açacak ve bu Ukrayna için kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

DONBASS ÇIKMAZI

Çatışmaların yerle bir ettiği Donbass, son beş yıldır Rusya ve Ukrayna'nın 'huzursuz bir tür denge' etrafında durmasına neden oldu.

Ne Rusya ne de Ukrayna ilk saldıran olmak istemiyor. Bunu yapmak, iki tarafın da kabul etmeye istekli olmadığı bir siyasi yükümlülük olan Minsk Barış anlaşmalarının açık bir şekilde ihlali olacak.

Mevcut jeopolitik bağlamda, Rusya'nın asker yığması caydırıcı bir önlem olarak yorumlanabilir. Asker yığma Kiev'e, Ukrayna'nın doğudaki ayrılıkçı bölgelerini zorla geri alma girişimlerinin hızlı ve ezici bir Rus karşı saldırısıyla karşılanacağına dair bir mesaj veriyor.

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