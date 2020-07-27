Bölgede gerginlik artıyor! Uçaklar Ambala Hava Üssü'ne havalandı

star.com.tr 27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:22

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Fransa’dan satın alınan Rafale uçaklarının ilk beş tanesi havalandı. Dassault Aviation tarafından üretilen ve Fransa'nın güneybatısında bulunan Merignac'tan ayrılan uçaklar Hint Hava Kuvvetleri memurları tarafından denendi .

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El Defra şehrinde gerçekleşen teknik iniş sonrasında Hindistan’a ulaşacağı açıklandı.



Fransa'dan 36 adetlik Rafale tipi savaş uçağı siparişinde bulunan Hindistan, tüm teslimatın 2021 yılına kadar tamamlanmasının planlanlandığını bildirdi.

Hindistan’ın Rafale uçaklarının tedarik sürecinin birçok kez ertelendiğine değinen Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier yaptığı açıklamada, "Hindistan egemenliğini güçlendirmek ve Hint halkının korunmasına ve güvenliğine katkıda bulunmak için Rafale uçaklarının tüm sürecini hızlı bir şekilde yönetmeyi başardıklarını" ifade etti.

Hindistan'ın kuzeyinde, Pakistan ve Çin sınırlarından 200 km uzakta bulunan Ambala hava üssünde “Altın Ok” adı verilen Rafale uçaklarının ilk filosu için altyapı tesisleri inşa edildi.

Bölgede giderek artan Çin tehdidinin yanı sıra son dönemlerde Hindistan ordusunun sıklıkla Pakistan ile çatışmalar yaşadığı biliniyor.



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