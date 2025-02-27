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Savunma

Sipariş sayısını 200'e çıkardılar! 3 ülke ordularını güçlendirmek için Türkiye'nin kapısını çaldı

Yabancı basında yer alan habere göre, Bangladeş Ordusu yakın zamanda MKE Boran 105mm obüs grubunu teslim aldı. Söz konusu satın alımın, ordunun topçu yeteneklerini güçlendireceği ifade edilirken, silahlı kuvvetlerin, 2023'te imzalanan anlaşma kapsamında 18 obüs satın aldığı ve filoyu potansiyel olarak 200 obüsü aşacak şekilde genişletmeyi planladığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Kuzey Makedonya ve Malezya'nın da Boran obüsünü, topçu modernizasyonunun bir parçası olarak düşündüğü ifade edildi.

Abdulmuttalip Alnıaçık27 Şubat 2025 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
Sipariş sayısını 200'e çıkardılar! 3 ülke ordularını güçlendirmek için Türkiye'nin kapısını çaldı
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Türkiye ile yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak Bangladeş Ordusu, 18 MKE Boran obüsünü cephaneliğine entegre etti. Yabancı basın, bu hafif, havadan taşınabilir topçu sistemlerinin, standart M1 mühimmatıyla 17 kilometreye kadar ve uzun menzilli mermilerle 21 kilometreye kadar menzil sunacak şekilde tasarlandığını aktardı. Satışın, Bangladeş Ordusunun ateş gücü ve operasyonel esnekliğine önemli bir katkı sağlayacağı ifade edildi.

MKE Boran obüsü halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak hizmet veriyor ve diğer ülkeler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Türk savunma üreticisi MKE Inc. tarafından geliştirilen obüs, başlangıçta Türk ordusunun komando tugayları içindeki iç güvenlik operasyonları için tasarlanmıştı. Yabancı basın, Türkiye'nin cephaneliğine 106 obüs eklemeyi planladığını, ancak sisteme olan talep nedeniyle bu sayının 150 obüsün üzerine çıktığı dile getirildi. Haberde, Boran'ın ilk olarak 2018'de helikopterle taşındığı ve 2021'de ise silahlı kuvvetlerde resmi olarak hizmete girdiği vurgulandı.

KUZEY MAKEDONYA VE MALEZYA TÜRK OBÜSLERİNİ İSTİYOR

Bangladeş'e ek olarak, Kuzey Makedonya'nın da Boran obüslerini almayı planladığı aktarıldı. Haberde, Asya ülkesine gönderilecek Boran sistemleri için denetim prosedürlerinin tamamlandığı ifade edilirken, bunun, Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki artan varlığını yansıttığı dile getirildi. Ayrıca, Malezya'nın da bu sistemi topçu modernizasyonunun bir parçası olarak düşündüğü ifade edildi.

MKE Boran, dakikada altı mermiye kadar ateş edebilen hafif, 105 mm, 30 kalibrelik bir obüstür. Hassas balistik hesaplamalar için namlu çıkış hızı radarı, doğru hedefleme için Eylemsiz Navigasyon Sistemi (INS) ve 2.000 metreye kadar mesafelerde etkili operasyonlara olanak tanıyan bir gece görüş sistemi dahil olmak üzere gelişmiş hedefleme sistemleri ve operasyonel destek cihazlarıyla donatılmıştır. Boran ayrıca çeşitli muharebe ortamlarında sürekli operasyonel kabiliyet sağlayan entegre bir batarya ve jeneratöre sahiptir.

BANGLADEŞ ORDUSUNUN MODERNİZASYONU İÇİN ÖNEMLİ

MKE Boran obüslerinin satın alınması, Bangladeş topçu kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir adımı teşkil ediyor. Bu sistem, ordunun çeşitli muharebe senaryolarına uyum sağlarken kuvvetleri hızla konuşlandırma ve ateş gücünü artırma yeteneğini geliştiriyor. Ek satın alımlar planlanırken Bangladeş, savunma yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyor ve kendisini hem bölgesel hem de küresel olarak büyüyen bir güç olarak konumlandırıyor.

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