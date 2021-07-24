Siparişe özel tasarım! 5. nesil Su-57'nin kardeşi 'Checkmate' ile tanışın

star.com.tr 24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:45

Rusya'nın son teknolojisini kullanarak ürettiği 5. nesil savaş uçağı SU-57'nin 'kardeşi' olarak nitelendirilen savaş uçağı Checkmate, Moskova'daki MAKS 2021 Air Show'un ilgi odağı oldu.

2026'da seri üretime geçmesi planlanan çok amaçlı avcı uçağının hava, deniz ve kara hedeflerini vurabildiği ve manevra kabiliyetinin ileri düzeyde geliştirildiği belirtiliyor.

Uçağın Rusya'nın silah ihracatında en üst sıralarda yer almaya hazırlandığını belirten RT'den Yulia Shapovalova, "Checkmate, Sukhoi Su-57'nin küçük kardeşidir. Ancak üretim ve bakım açısından daha küçük, daha hafif ve daha ucuzdur." dedi.

Tasarımcılar uçağı, müşterilerin ihtiyaçlarına göre sipariş vermelerine olanak sağlayan, 'açık' mimariye sahip bir hava aracı olarak tanımlıyor.

Çoğunluğu devlete ait olan United Aircraft Corporation'ın Başkanı Yuri Slusar uçakla ilgili açıklamasında, "Bu tasarım, Su-57'nin sahip olduğu işlevselliğe genellikle ihtiyaç duymayan müşteriler için çok daha uygundur. Pek çok ülkenin hava kuvvetleri, özellikle de küçük ülkelerin, oldukça sınırlı bir görev yelpazesi ve sınırlı bir bütçesi var. Yabancı alıcılar, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir jet versiyonunu seçebilirler.' dedi.

Rus kaynaklarının iddiasına göre, Sukhoi Su-57 her türlü hedefi yok edebilen beşinci nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Gizli teknoloji ile donatılmış olan jet, süpersonik hızlarda uçabilir ve güçlü bir bilgisayar, çerçevesine yayılmış bir radar sistemi ve gövde içine yerleştirilmiş bir silah dahil olmak üzere gelişmiş yerleşik radyo-elektronik donanıma sahiptir.

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