İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0619
  • EURO
    50,3442
  • ALTIN
    6178.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • SİPER-1'i öve öve bitiremediler: Hava savunmasında kritik bir dönüm noktası
Savunma

SİPER-1'i öve öve bitiremediler: Hava savunmasında kritik bir dönüm noktası

Türkiye'nin yerli ve mili imkanlarla geliştirdiği uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER-1'in seri üretim süreci devam ederken sistemlerden biri daha envantere kazandırıldı. Söz konusu gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırırken, bunun hava savunmasında kritik bir dönüm noktası niteliği taşıdığı ve stratejik caydırıcılık açısından önemli bir eşik olduğu vurgulandı.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
SİPER-1'i öve öve bitiremediler: Hava savunmasında kritik bir dönüm noktası
ABONE OL

Milli teknoloji hamlesi kapsamında özellikle savunma sanayiinde adından söz ettiren Türkiye, son olarak hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye SİPER-1'i dahil etti.

TÜRKİYE'NİN 'SİPER'İ YANKI UYANDIRDI

Söz konusu gelişme, dünya basınında geniş yankı uyandırırken manşetlere "stratejik caydırıcılık" ve "kritik dönüm noktası" gibi ifadeler damga vurdu.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Yunanistan merkezli Pentapostagma, gelişmeyi "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de iştahı kabarıyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türk yetkililerin SİPER-1 bataryasının tam konfigürasyonunun değerlendirme sürecini tamamladığını doğruladığı belirtilerek, sistemin Türkiye'nin çok katmanlı hava ve füze savunma ağının üst kademesini oluşturacağı vurgulandı. Pentapostagma'ya göre bu aşamanın tamamlanması, Türkiye'nin yerli uzun menzilli hava savunma kabiliyeti geliştirme hedefinde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

"DÖNÜM NOKTASI"

Yunan basınından OnAlert ise SİPER-1'in Çelik Kubbe mimarisine dahil edilmesini "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Haberde, sistemin kabul sürecinin tamamlanmasının Yunanistan tarafından da yakından izlendiği, ancak angajman menzili ve seri üretim planlarına dair ayrıntıların açıklanmadığı aktarıldı.

"TÜRKİYE ÇELİK KUBBESİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Ekonomi ve savunma odaklı Banking News, "Türkiye Çelik Kubbesini güçlendiriyor: S-400'lerden kurtulmaya yönelik stratejik adım" başlıklı haberinde, SİPER Blok-1'in başarılı canlı atış testinin ardından aktif hizmete girdiğini yazdı.

İspanyol El Confidencial, SİPER-1'in zorlu bir operasyonel senaryoda gerçekleştirilen kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirterek, bu sürecin sistemin tam operasyonel hazırlığının teyidi anlamına geldiğini kaydetti.

Gazeteye göre bu başarı, Türkiye'nin yerli savunma sistemleri geliştirme konusundaki ilerlemesini ortaya koyuyor.

Belçika merkezli Army Recognition, SİPER-1'in Çelik Kubbe'ye resmi olarak dahil edilmesini, Türkiye'nin uzun menzilli ve yüksek irtifa önleme kabiliyetini güçlendiren stratejik bir adım olarak nitelendirdi. Haberde, bu gelişmenin savunma egemenliği hedefini pekiştirdiği ifade edildi.

Azerbaycan basınından Caliber, SİPER-1'in gerçek mühimmatla yapılan testleri tamamladığını ve bunun Türkiye'nin bölgesel tehditlere karşı operasyonel hazırlığının istikrarlı şekilde güçlendiğini gösterdiğini yazdı.

İngiltere merkezli Airforce Technology ise SİPER-1'in operasyonel atış testini başarıyla geçtiğine dikkat çekerek, sistemin Çelik Kubbe ile birlikte Türkiye'nin hava sahasında "koruyucu bir kalkan" işlevi gördüğünü belirtti.

  • siper
  • hava savunma sistemi
  • çelik kubbe

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.