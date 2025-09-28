Türk savunma sanayisinin "mavi vatan"da milli hava savunma kabiliyetini artırma çalışmaları, uzun menzilli SİPER füzesiyle güçleniyor.

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı, başarıyla tamamlandı.

SİPER'in ateşlenmesi Türk savunma sanayisini yakından takip eden Yunanistan'da geniş yankı buldu.

SİPER'in Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri doğrudan etkilediğini yazan Yunan basını, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından geliştirilen SİPER 1-D'nin 100 kilometreyi aşan menziliyle uçakları, seyir füzelerini ve balistik tehditleri önleme kabiliyeti bulunduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİ

Yunan basını, füzenin MİDLAS'tan fırlatılmasının, Türkiye'nin bugüne kadar Amerikan Mk 41 gibi yabancı dikey fırlatma sistemlerine duyduğu bağımlılığı sona erdirdiğini yazdı. Haberde MİDLAS'ın İstif sınıfı fırkateynlere entegre edilmesiyle Türk donanmasının denizde uzun menzilli hava savunma bölgeleri kurabileceği vurgulandı. Bu durumun, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye lehine yeni bir askeri tablo oluşturduğu ifade edildi.

Basında yer alan yorumlarda ayrıca, Eylül ayında gerçekleştirilen bu testin 2022'de kara konuşlu HİSAR-RF füzesiyle yapılan ilk MİDLAS denemesinden sonra geldiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin bu başarıyla stratejik özerklik kazandığı ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yerli füze-dikey fırlatıcı kombinasyonuna ulaştığı belirtildi.