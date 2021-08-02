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Savunma

Sır olan birçok özelliği var! Rusya'nın ''en kötü kabusu'' olacak

The National Interest, ABD'de geliştirilen yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'in ‘Rusya için en kötü kabus' olacağını yazdı.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:29 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:29
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Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'te yayımlanan (NI) Kris Osborn imzalı makalede, ABD'de geliştirilen yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'in Rusya'nın hava savunma sistemlerine büyük zorluklar yaşatacağı ifade edildi.

Yeni bombardıman uçağının birçok özelliği ile ilgili sır perdesinin asla aralanmayacağına dikkat çekilen yazıda, bununla birlikte ABD Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkilinin, yeni 'hayalet' bombardıman uçağının günün hangi saatinde olursa olsun dünyanın herhangi bir yerindeki her türlü hedef için tehdit oluşturacağı ifade edildi.

ABD'li gazeteci-yazar, B-21'lerin Rus ve Çin menşeili hava savunma sistemlerine benzer sistemler üzerinde test edilme olasılığını da dışlamadı.

Geliştiricilerine göre 'hayalet uçakları' saptayıp yok edebilen S-400 ve S-500 sistemlerini de hatırlatan uzman, Rus hava savunma sistemleri etkili olsa da modernize edilmiş B-21'i saptayıp yok etmenin onlar için de son derece zor görev olacağını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'nın yeni bombardıman uçağının hareketini doğru takip eden daha hassas radarlara ihtiyacı olacağını savunan Osborn, B-21'in donatılacağı tamamen yeni görünmezlik teknolojilerin bu uçağı Rusya için 'en kötü kabus' haline getirebileceğini vurguladı.

Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirilen B-21 Raider, 2025'te kullanıma girmesi planlanıyor. Dıştan B-2 bombardıman uçağına benzeyen B-21, 'uçan kanat' şemasına göre inşa edilmiş, füze veya bomba taşıyabilen 'hayalet' (radarlara görünmez) uçak konseptine dayanıyor. Uçağın ağırlıklı olarak hipersonik füzelerle donatılacağı düşünülüyor.

Uçağın gizliliğinin 'kaplamada kullanılacak en son teknoloji' ile sağlanacağı ileri sürülüyor.

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