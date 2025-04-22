Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET jet eğitim uçağı; tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. Öte yandan HÜRJET'in ilk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Üretilen ilk HÜRJET jet eğitim uçağı, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 yılında yaptı. HÜRJET, bugüne kadar 140'ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı. İlk prototipinde 45 bin feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu. HÜRJET'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.

"HÜRJET AMERİKAN T-38'İN SEVİYE OLARAK ÇOK ÜSTÜNDE"

Türkiye'nin HÜRJET girişimlerinden önce ABD'den T-38 eğitim uçağı temin edildiğini hatırlatan Güçlüer, "T-38'i hala envanterde kullanıyoruz. Bir milyona alıyoruz, iki milyona mal oluyor. Düşünün yıllık yaklaşık otuz, kırk milyon dolarlık bir maliyeti vardı. Şimdi artık bunu almıyoruz. HÜRJET'İ yaptık. Peki HÜRJET'i yaptık diye mi almıyoruz? Hayır, HÜRJET'i öyle bir yaptık ki bunun (T-38) çok üstünde bir seviyesi var." şeklinde konuştu.

Güçlüer, T-38 jetlerinin alındığı takdirde ABD'den füzelerinin de alınması gerektiğini belirterek, "Dünyada en yaygın jet eğitim uçağı T-38. HÜRJET bu yıl envantere girdi, giriyor. Çünkü envantere girmesi an meselesi. İki tane prototip üretildi. 100'üncü uçuşunu yaptı. Dolayısıyla artık bu bizim ürettiğimiz HÜRJET, bunu (T-38) geçmiş vaziyette. O yüzden ülkelerde biz de sıraya girdiler. 'Lütfen bize de HÜRJET verin' dediler." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YENİ F-16'SI HÜRJET'TİR"

Tüm bu başarılı süreç devam ederken uzmanlardan da HÜRJET için dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Konu hakkında katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Savunma sanayi Güvenlik Analisti ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin yeni F-16'sı HÜRJET'tir. Haziran 2028'de, 12 adet hafif taarruz uçağı HÜRJET savaş uçağı yani bu. Anlaşmamız var, anlaşma yaptık, hafif taarruz uçağı olarak bunu üretip vereceğiz." ifadelerini kullandı.

HÜRJET'in son testlerinin de bittiğini belirten Güçlüer, "Seri üretime geçilecek. Biz 2028 yılında Haziran ayında, 20 adet KAAN uçağın hava kuvvetlerimize verdiğimizde 12 adet Türk F-16'sı HÜRJET'i, artı bir filoda yani 12 adet HÜRJET hafif taarruz uçağını da hava kuvvetlerine teslim etmiş olacağız." dedi.