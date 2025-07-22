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Savunma

Siyah örtü kalktı Hipersonik balistik füze göründü! ROKETSAN'ın yeni ürünleri tanıtıldı

7. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma devi ROKETSAN'ın yeni teknoloji silahları tanıtıldı. En dikkat çeken ürün ise Türkiye'nin uzun menzilli Hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4 oldu.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 18:08 - Güncelleme:
Siyah örtü kalktı Hipersonik balistik füze göründü! ROKETSAN'ın yeni ürünleri tanıtıldı
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7. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma devi ROKETSAN'ın yeni teknoloji silahları tanıldı.

Şimşek, Akata, Tayfun, Gökbora, Eren, İHA-300 ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

HİPERSONİK FÜZE: TAYFUN BLOK-4

Tayfun Blok 4, ROKETSAN'ın bugün ilk kez duyurduğu son ürün. Tayfun Blok 4 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip hipersonik bir füze. Yeni füzenin menzilinin 1000 kilometre olduğu belirtildi.

Şimşek -2 roketinin uzaya 1500 kg'a kadar faydalı yük taşıyabileceği ifade edildi.

Ramjet motorlu Gökbora füzesinin 100 mile kadar uzaktaki hedeflere karşı etkili olacağı vurgulandı.

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