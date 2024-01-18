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Savunma

Soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat olacak! Sarsılmaz Savunucu 2024'ün tarihi belli oldu

NATO'nun 90 bin askerin katılacağı soğuk savaş sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı açıklandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat olacak! Sarsılmaz Savunucu 2024'ün tarihi belli oldu
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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek." dedi.

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

  • NATO Tatbikatı
  • Savunucu 2024
  • Soğuk Savaş Sonrası

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