Soğuk sularda Türk gururu! 30 yıl sonra ilke imza atıldı

NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirleyen Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisinde Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi.

Wilhelminakade'de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'daki fuara Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Umut Gökaslan, Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri, askeri ataşeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Yetkililer, gemide sergilenen, Türk savunma sanayisince üretilen askeri araçlarla ilgili davetlilere bilgi verdi.



"TÜRKİYE, YALNIZCA NATO İÇİNDE DEĞİL KÜRESEL ÖLÇEKTE DE ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİ ORTAĞI HALİNE GELMİŞTİR"

Fuarın ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Tümamiral Bilican, misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican

"Bugün, Türkiye'nin savunma sanayisinin yenilikçiliğini, uzmanlığını ve güçlü kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk." diyen Bilican, fuarı dünyanın denizcilik merkezlerinden Rotterdam'da gerçekleştirmenin büyük anlam taşıdığını dile getirdi.



Bilican, "Türkiye, yalnızca NATO içinde değil küresel ölçekte de önemli bir teknoloji ortağı haline gelmiştir. Bugün deniz kuvvetlerimize ait sistemlerin ve insansız hava araçlarımızın yüzde 80'inden fazlası yerli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum, dikkatli bir stratejinin, akıllı planlamanın ve güçlü bir kararlılığın yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Bilican, aynı zamanda bunun NATO ittifakına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Sergiden resepsiyona geçerken sizleri aramıza katılmaya, başarılarımızı birlikte kutlamaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve başarımızı destekleyen ortaklığımızı daha da güçlendirmeye davet ediyorum." dedi.

"BU GEMİ VE FIRKATEYNLER, BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNÜDÜR"

Büyükelçi Yazgan da TCG savaş gemilerini Rotterdam'da ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, "Gururluyuz çünkü yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk donanma gemisi, Hollanda'yı ziyaret ederek buraya demirlemiştir. Dünya siyasetinin ve jeopolitiğin oldukça belirsiz olduğu, geleceğin daha fazla dayanışma, güçlü savunma, güçlü ortaklıklar ve azalan bağımlılık gerektirdiği bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.

Daha fazla dayanışma çağrısının yapıldığı bir ortamda "Steadfast Dart 2026"nın TCG gemilerinin katkılarıyla icra edilmiş olmasının ayrıca güven verdiğinin altını çizen Yazgan, "Atlantik'te ve Akdeniz'de çeşitli limanlara uğrayacaklar. NATO'nun kapsadığı alan ve NATO'nun anlamı tam da budur. Bunu anlamayan ülkeler, NATO'yu sahada ve eylem halinde görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, gemilerde belirli ölçüde Hollanda teknolojisinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Ancak bu gemi ve fırkateynler, büyük ölçüde Türk savunma sanayisi ürünüdür. Bunu gururla söylüyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan

Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluk adına pasta kesilen resepsiyonda davetlilere ikramda bulunuldu.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıktı. Etkinliğe TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.



Avrupa'nın göbeğinde TCG Anadolu şaşkınlığı! Gören cep telefonuna sarıldı

Rus tehdidi gölgesine NATO tatbikatı! TSK potansiyelini ortaya koydu

NATO'ya damga vuran ikili: TCG ANADOLU-TB3... Operasyonel kabiliyet üst seviyeye taşındı