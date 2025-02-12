ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze TAYFUN'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirilmesini "şok edici" olarak nitelendiren ABD basını, TAYFUN'un İsrail için bir kabusa dönüşme ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye'nin savunma sanayide ilerlediğini ve gelişmiş İHA'ların önde gelen üreticilerinden biri haline geldiği ifade edilen haberde TAYFUN'un, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurduğu aktarıldı.

1000 kilometre menzili yakalaması planlanan TAYFUN'un Türk ordusuna, ABD de dahil olmak üzere, bölgedeki rakiplerinin çoğunun ulaşamadığı yeni bir yetenek sağlayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin hipersonik silah menzilini önemli ölçüde genişletecek olan uzun menzilli hipersonik füzenin üretimini artırma niyetini açıkça belirttiği kaydedildi.

Türk savunma sanayi üssünün giderek daha fazla kendi kendine yetebildiği kaydedilen haberde, "Yeni yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hipersonik silah menzilini önemli ölçüde genişletecek olan uzun menzilli hipersonik füzenin üretimi konusunda niyetini açıkça belirtti. Türkiye gelişmiş sistemleri büyük ölçekte üretebildiğini kanıtladığı için, Türk hipersonik silah kabiliyeti gerçektir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'nun kontrolü için dörtlü bir mücadele içinde olduğunu yazan ABD basını, "Tayfun hipersonik füzesi ve Türkiye'nin genel hızlı yerel askeri üretimi, Ankara'nın her şey için oynadığını gösteriyor. Türkiye'nin askeri anlamda bu denli ilerlemesi ve benzer kabiliyetlere sahip çok az ülke olması, Ankara'nın hafife alınmaması gerektiğini ve artık Ortadoğu'da marjinal bir oyuncu olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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