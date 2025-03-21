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Savunma

SOM-J'den tarihi bir başarı! KAAN ve KIZILELMA ile uyumlu çalışacak

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J seyir füzesinin KAAN ve KIZILELMA ile uyumlu olduğu bildirildi.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 12:07 - Güncelleme:
SOM-J'den tarihi bir başarı! KAAN ve KIZILELMA ile uyumlu çalışacak
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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.

SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak.

SOM-J seyir füzesi, kara ve suüstü hedefler, veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma), KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyumlu, Kızılötesi arayıcı başlık, Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı ve Düşük radar görünürlüğü gibi yetenekleri bünyesinde barındırıyor.

SOM-J, F-16'DAN ATEŞLENDİ

SOM-J başarılı test atışı hakkında "Deniz Üstü Köpürür..." başlığıyla açıklamada bulunan TÜBİTAK, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM Milli Seyir Füzesi Ailesinin üyesi SOM-J'den tarihi bir başarı! SOM-J projesi kapsamında F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edilen SOM-J hedefi başarıyla vurdu. Atış kapsamında SOM-J, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yetenekleri konularında tam not alarak üstün performansını bir kez daha kanıtladı. Milli Savunma için Milli Ar-Ge hedefiyle TÜBİTAK olarak yeni başarılarla savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İÇİN ETKİN BİR KUVVET ÇARPANI OLACAK"

Konuya sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Kara ve suüstü hedefler, Veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma), KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyum, Kızılötesi arayıcı başlık, Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı, Düşük radar görünürlüğü. Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOMJ için kabiliyet artırımı devam ediyor." dedi.

  • SOM-J seyir füzesi
  • KAAN
  • KIZILELMA

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