Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak ve gelecekte denizlerdeki faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha iyi değerlendirmek ve denizsel alanlardan azami yararlanabilmek amacıyla yıllar önce başladığı Deniz Mekânsal Planlama (DMP) çalışmalarının ilgili tüm kurumların katkılarıyla nihai aşamaya geldiği öğrenildi.

Deniz Mekânsal Planlaması, deniz ve kıyı alanlarındaki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bilim temelli, katılımcı ve entegre bir planlama süreci olarak tanımlanıyor.

'MAVİ VATAN' DERİNLİK KAZANIYOR

Denizler için bir "master plan" teşkil eden ve denizlerin hangi amaçla ne şekilde kullanılacağını belirleyen DMP'ye dair konuların devlet kurumları nezdinde daha iyi yönetilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde "Kurumlararası Koordinasyon Kurulu" ihdas edileceği öğrenildi.

Ayrıca, KKTC'nin de DMP ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Uzmanlar bu şekilde; Mavi Vatan ülküsünün tüm toplumca ve denizlerle ilgili tüm sektörlerce daha fazla benimseneceğine ve Türkiye'nin çevre denizlerindeki faaliyetlerini çevresel etkenleri de dikkate alarak daha organize şekilde düzenleyeceğine işaret ediyor.

PROJE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

www.dmpturkiye.dehukam.org internet sayfasında paylaşılan harita ve bilgilere bakıldığında Türkiye'nin çalışmalarının geldiği aşamaya dair fikir edinmek mümkün oluyor.

Türkiye'nin DMP'si kapsamında çevre denizlerinde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yaptığı ve bu faaliyetler için belirli alanlar tespit ettiği görülebiliyor.

Türkiye'nin söz konusu çalışmaları gerek denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunması gerek Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin müktesebatıyla uyum kapsamında titizlikle yürüttüğü anlaşılıyor.

SOMUT VE STRATEJİK ADIM

Türkiye DMP Platformu'nun kamu kurumları ile özel sektör tarafından çevrim içi olarak paylaşılan açık veri kaynaklarına dayalı şekilde hazırlanan harita çalışması dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Deniz Mekânsal Planlaması Haritası, Türkiye'nin deniz alanlarında yürütülen faaliyetleri, potansiyel kullanım alanlarını ve planlama ihtiyaçlarını görsel bir biçimde sunuyor. Harita, karar alıcılar, araştırmacılar ve yatırımcılar için kritik bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Sabah'ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Başkanı Mustafa Başkara hazırlanan kapsamlı planın Türkiye'deki çalışmalara geniş ve kapsayıcı bakış açısıyla merkezin (DEHUKAM) Deniz Mekânsal Platformu İnsiyatifi'ni ortaya koyduğunu söyledi.

Başkara, "Bu inisiyatif denizlerin mekânsal kullanımı ile ilgili projeler, yetkili otoriteler, mevcut mevzuat altyapısı ve deniz mekânsal planlamanın temel unsurlarına dair mevcut bilgilerin yer aldığı bir pakettir" dedi.

DEHUKAM uzmanları da bu çalışmaların, Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerin ekonomik potansiyelinin, çevresel değerlerinin ve jeopolitik öneminin farkında olarak, Mavi Vatan vizyonunu bilimsel bir zeminde inşa etme çabasının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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