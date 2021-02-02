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Savunma

Son durum paylaşıldı: Bayraktar TB2'yi örnek aldılar

Gürcistan'ın yerel kaynaklarla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA hakkında üretici firma, “Türkiye'nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

star.com.tr02 Şubat 2021 Salı 18:58 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 18:58
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Gürcistan, T-31 Projesi olarak bilinen ve ülkenin silahlı kuvvetlerine yeni bir boyut katacağı düşünülen keşif ve saldırı amaçlı insansız hava aracı üretme çalışmalarına devam ediyor.

Tbilisi Aviation Plant yükleniciliğinde geliştirilen T-31 taarruzi İHA’nın son durumu paylaşıldı.

Gürcü televizyon kanalı Business Media Georgia tarafından yayınlanan bir raporda Gürcistan'ın yerel kaynaklarıyla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA’nın son durumu paylaşıldı. 

Söz konusu raporda, özellikle Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar sırasında Türk yapımı Bayraktar TB-2 S/İHA’nın sergilediği performansın 2019 yılından beri geliştirilmekte olan T-31 taarruzi İHA'da ve diğer hava araçlarında temel ölçüt alındığı belirtildi.

Üretici firma T-31 taarruzi İHA hakkında, “Türkiye’nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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