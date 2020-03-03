Son Hobart envanterde

03 Mart 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:20

Donanmanın yenilenmesi için başlatılan prgram kapsamında Kraliyet Avustraly Donanması, üçüncü ve son Hobart sınıfı gemiyi teslim aldı. Adelaide'de düzenlenen törenle Osborne Tersanesi'nden devrolunan gemi, HMAS Sydney (DDG 42) adıyla görev yapacak.

C4 Defence'ın haberine göre, 20 Mayıs'ta resmen göreve aşlaması planlanan gemi, Aegis donanımına sahip. HMAS Sydney, göreve başlamasının ardından altı ay boyunca Amerikan Donanması ile kalifikasyon denemeleri icra edecek. 13 yıl süren AWD Programı kapsamında inşa edilen Hobart sınıfı platformların toplam maliyetleri ise 6 milyar Amerikan doları oldu.