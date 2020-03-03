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Savunma

Son Hobart envanterde

Faydalı kullanım ömürlerini dolduran Adelaide sınıfı fırkateynleri hizmet dışına çıkaran Avustralya, yeni platformları teslim almaya devam ediyor.

03 Mart 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:20

Donanmanın yenilenmesi için başlatılan prgram kapsamında Kraliyet Avustraly Donanması, üçüncü ve son Hobart sınıfı gemiyi teslim aldı. Adelaide'de düzenlenen törenle Osborne Tersanesi'nden devrolunan gemi, HMAS Sydney (DDG 42) adıyla görev yapacak.

C4 Defence'ın haberine göre, 20 Mayıs'ta resmen göreve aşlaması planlanan gemi, Aegis donanımına sahip. HMAS Sydney, göreve başlamasının ardından altı ay boyunca Amerikan Donanması ile kalifikasyon denemeleri icra edecek. 13 yıl süren AWD Programı kapsamında inşa edilen Hobart sınıfı platformların toplam maliyetleri ise 6 milyar Amerikan doları oldu.

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