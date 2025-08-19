İSTANBUL 29°C / 22°C
Savunma

'Son uçuş' diyerek duyuruldu! Bayraktar KIZILELMA bir kez daha başardı

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı açıklandı. Gururlandıran o anlar ise sosyal medyadan 'KIZILELMA'nın son uçuş testi' notuyla paylaşıldı.

19 Ağustos 2025 Salı 22:26
'Son uçuş' diyerek duyuruldu! Bayraktar KIZILELMA bir kez daha başardı
Baykar tarafından NSosyal uygulamasından yapılan paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün yeni test görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, KIZILELMA PT-4'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı belirtildi.

'KIZILELMA'nın son uçuş testi' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün uçuşunu Akıncı gökyüzünden kayda aldı.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

500 nm Görev Yarı Çapı

25.000 Feet Operasyonel İrtifa

3+ Saat Havada Kalış Süresi

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

