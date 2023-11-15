İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,679
  • EURO
    31,1116
  • ALTIN
    1817.61
  • BIST100
    7690.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Türkiye'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 sürecinin devam ettiğini bildirdi. F-16 konusunda konuşmasını sürdüren Bakan Güler, “Amerika'yla ilgili mevcut durum devam ediyor. Bir gelişme olursa mutlaka sizlerle paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 12:04 - Güncelleme:
Türkiye'den F-16 açıklaması
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz." dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını bildirdi.

BAKAN GÜLER F-16 SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum(F-16 uçakları) devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz." cevabını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.