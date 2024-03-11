Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın bu başarılı sürecini ASAM Başkanı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Star Gazetesi editörlerinden İbrahim Işık'a anlattı.

YUNANİSTAN'A 40, TÜRKİYE'YE 400!

2028 yılında 24 adet KAAN uçağının hava kuvvetlerine teslim edileceğini hatırlatan Güçlüer, "Hava kuvvetlerine 2027-2028 yıllarında iki filo teslim edilecek. Peki Yunanistan'a F-35 ne zaman teslim edilecek? 2030. Biz zaten Yunanistan'dan önce bu yeteneği kazanıyoruz. Yunanistan'a toplam kaç tane F-35 verilecek? 40 tane. Bizim kaç tane Kaan uçağımız olacak? 400 tane. Konuşacak bir şey yok yani. Bunun üzerinden kimse Türkiye aleyhine bir algı yapmaya çalışmasın." ifadelerini kullandı.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE'YE GEÇİYOR!

Peki buradan biz nasıl stratejik bir çıkarıma gidebiliriz? Bakınız bölge jeopolitiğinde Türkiye stratejik dengeleri değiştirecek. Peki bu denemek? Yani hava üstünlüğü bize geçiyor. Orta Doğu'da, Afrika'da yakın jeopolitik hinterlandımızda,(Rusya hariç) Balkanlarda hava üstünlüğü bize geçiyor. Mesela görüyorsunuz Amerika gelip Irak'ta bir yerleri vuruyor, İsrail gelip Şam Havalimanı'nı vuruyor, terör örgütüne silah cephane veriyor yani sahadaki az miktardaki askerine hava desteği sağlıyor ve yerdeki emperyalistler büyüyor. Hava üstünlüğü bize geçtikten sonra kusura bakmasınlar kimse giremez buraya." dedi.

Milli muharip uçağımız KAAN için kritik eşik! Başarıyla gerçekleşti

TÜRKİYE "KAAN" İLE DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.