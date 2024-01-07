İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

SONGAR'a yeni ateş gücü

Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliği ile silahlı dron SONGAR'a yeni ateş gücü desteği kazandırıldı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 09:51 - Güncelleme:
SONGAR'a yeni ateş gücü
ABONE OL

Elektro optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri ve döner kanatlı insansız sistemler üreten Asisguard ile namlulu silah sistemleri konusundaki çözümleriyle dikkati çeken Repkon Savunma Sistemleri, 2022 yılındaki SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzaladıkları iş birliği protokolü doğrultusunda başarılı bir entegrasyon çalışmasını hayata geçirdi.

Böylece güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan iki ürünün birlikte kullanılabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda, Asisguard tarafından geliştirilen silahlı dron SONGAR'a, Repkon Savunma Sistemlerinin RDS40-MGL isimli 6'lı tamburalı bombaatarın entegrasyonuna yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Çalışmalar sonunda sahaya çıkan SONGAR, 6'lı tamburalı bombaatar ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine, SONGAR'ı güvenlik güçlerinin kullanımına verdikten sonra farklı mühimmat ve faydalı yüklerin drona kazandırılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaları müşteri talepleri doğrultusunda yürüttüklerini dile getiren Düzgün, SONGAR'ın son olarak 6'lı tamburalı bombaatar entegrasyonu ile daha fazla atış yapma ve hedefini daha etkili vurabilme kabiliyeti kazandığını vurguladı. Düzgün, "Farklı faydalı yüklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine sahadan gelen müşteri taleplerine göre gece operasyonunu desteklemek için 2 eksen gimbal tasarımımız sürüyor. Bu sayede gece görüş kabiliyetiyle operasyon gerçekleştirebileceğiz." dedi.

Repkon Savunma Sistemleri İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü Uğur Cem Gürpınar da muadilleri arasında sınıfının en hafifi olan ve çelik malzemeden mamül flowforming metodu ile yivsetli olarak üretilen namluya sahip 6'lı tamburalı bombaatara yeni bir kullanım konsepti kazandırdıklarını söyledi.

Gürpınar, 2024 yılı içerisinde hem 40 milimetre otomatik hem de 6'lı tamburalı bombaatarın yurt içinde ve dışında birçok hava, kara ve deniz platformunda görüleceğini kaydetti.

  • SONGAR
  • Silahlı dron
  • ateş gücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.