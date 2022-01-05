3,1 milyar dolarlık KC-46A ve Sikorsky CH-53K anlaşması

star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:37

İsrail Savunma Bakanlığı, uzun zamandır beklenen helikopter ve tanker uçak alımı konusunda bazı anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Açıklamada anlaşmalar kapsamında, iki Boeing KC-46A tanker ve stratejik nakliye uçağı ile 12 Lockheed Martin Sikorsky CH-53K temin edileceği belirtildi.

Savunma Bakan Benny Gantz, "Bu tedarik anlaşmaları, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yapılanma süreçlerinde önemli kilometre taşlarıdır. 30 Aralık'ta imzalanan anlaşmanın ardından, yeteneklerimizi güçlendirmeye ve Hava Kuvvetlerimizi hem yakın hem de uzak gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için değiştirmeye ve uyarlamaya devam ediyoruz." dedi.

3,1 MİLYAR DOLARLIK BOEİNG KC-46A VE 12 LOCKHEED MARTIN SIKORSKY CH-53K ANLAŞMASI



Boeing'le yapılan iki KC-46 anlaşmasının yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde, Lockheed Martin'le yapılan 12 Lockheed Martin Sikorsky CH-53K anlaşmasının 2 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Bakanlık, anlaşmanın altı helikopter için bir seçenek daha içerdiğini belirterek, ilk 6'sının teslimatının 2026'ya kadar yapılacağını belirtirken, KC-46'ların ne zaman teslim edileceğine dair bir zaman bilgisi paylaşmadı.

İsrail yıllardır bir KC-46 anlaşması üzerinde çalışıyor ve yeni helikopterler edinmenin yollarını arıyor. Helikopter anlaşması, Temmuz 2021'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Her iki uçağın da İsrail'in yaşlanan filosunun yerini alması gerekiyor.

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