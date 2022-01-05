İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2022 Çarşamba / 2 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6138
  • EURO
    15,4587
  • ALTIN
    798.134
  • BIST100
    2005.29
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 3,1 milyar dolarlık KC-46A ve Sikorsky CH-53K anlaşması
Savunma

3,1 milyar dolarlık KC-46A ve Sikorsky CH-53K anlaşması

İsrail Savunma Bakanlığı, 1,1 milyar dolarlık iki Boeing KC-46A tanker ve stratejik nakliye uçağı ile 12 Lockheed Martin Sikorsky CH-53K helikopteri satın alacak. İlk 6 Sikorsky CH-53K helikopterinin 2026'da teslim alınması planlanırken, Boeing KC-46A'lar için henüz tarih belli değil.

star.com.tr5 Ocak 2022 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:37
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığı, uzun zamandır beklenen helikopter ve tanker uçak alımı konusunda bazı anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Açıklamada anlaşmalar kapsamında, iki Boeing KC-46A tanker ve stratejik nakliye uçağı ile 12 Lockheed Martin Sikorsky CH-53K temin edileceği belirtildi.

Savunma Bakan Benny Gantz, "Bu tedarik anlaşmaları, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yapılanma süreçlerinde önemli kilometre taşlarıdır. 30 Aralık'ta imzalanan anlaşmanın ardından, yeteneklerimizi güçlendirmeye ve Hava Kuvvetlerimizi hem yakın hem de uzak gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için değiştirmeye ve uyarlamaya devam ediyoruz." dedi.

3,1 MİLYAR DOLARLIK BOEİNG KC-46A VE 12 LOCKHEED MARTIN SIKORSKY CH-53K ANLAŞMASI

Boeing'le yapılan iki KC-46 anlaşmasının yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde, Lockheed Martin'le yapılan 12 Lockheed Martin Sikorsky CH-53K anlaşmasının 2 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Bakanlık, anlaşmanın altı helikopter için bir seçenek daha içerdiğini belirterek, ilk 6'sının teslimatının 2026'ya kadar yapılacağını belirtirken, KC-46'ların ne zaman teslim edileceğine dair bir zaman bilgisi paylaşmadı.

İsrail yıllardır bir KC-46 anlaşması üzerinde çalışıyor ve yeni helikopterler edinmenin yollarını arıyor. Helikopter anlaşması, Temmuz 2021'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Her iki uçağın da İsrail'in yaşlanan filosunun yerini alması gerekiyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.