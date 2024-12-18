İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Sorunlar kökten çözülüyor: Su-57'ler için yeni girişim
Savunma

Sorunlar kökten çözülüyor: Su-57'ler için yeni girişim

Rusya, Su-57 savaş uçağı pilotları için yeni tasarlanan Kask Üstü Hedefleme Sistemi'ni (NSC) resmen tanıttı. NSC'nin üretimiyle Su-57 savaş pilotlarının sorunlarını kökten çözmesi hedeflenirken kritik bilgileri doğrudan vizöre yansıtma özelliğine sahip.

Star Gazetesi18 Aralık 2024 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Sorunlar kökten çözülüyor: Su-57'ler için yeni girişim
ABONE OL

Rusya tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağı Su-57 jetleri için yapılan özel kask çalışması tamamlanarak kamuoyuna sunuldu. NSC'nin sistemi kritik bilgileri doğrudan vizöre entegre ederek Su-57 pilotlarının performansını artırmayı ve sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

NSC, pilotların hedefleri işaretlemesini ve gelişmiş mekansal yönelimi korurken görev açısından kritik bilgileri sürekli olarak izlemesini sağlayan temel uçuş verilerini bulunduruyor.

SORUNLARI KÖKTEN ÇÖZECEK

Sistem, Su-57'nin son teknoloji iletişim araçları ve sensörleriyle entegre olarak operasyonel ortamın kapsamlı bir görünümünü sağlıyor, durumsal farkındalığı önemli ölçüde iyileştiriyor ve muharebe senaryolarında rekabet avantajı sağlıyor.

Rus yapımı tasarımın, ABD yapımı 5. nesil savaş uçağı olan F-35'in Kask Üstü Görüntüleme Sistemi'nden (HMDS) ilham alınarak üretildiği belirtiliyor.

NSC, Su-57 pilotların yeteneklerine uygun araçlarla donatılması yolunda kritik bir adım teşkil ediyor. Konu hakkında görüşleri alınan uzmanların ise Rusya'nın askeri havacılık teknolojisini modernize etme ve beşinci nesil savaş uçakları alanında rekabet gücünü koruma yönündeki adımlarına devam ettiğinin özellikle altını çizdi.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.