Rusya tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağı Su-57 jetleri için yapılan özel kask çalışması tamamlanarak kamuoyuna sunuldu. NSC'nin sistemi kritik bilgileri doğrudan vizöre entegre ederek Su-57 pilotlarının performansını artırmayı ve sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

NSC, pilotların hedefleri işaretlemesini ve gelişmiş mekansal yönelimi korurken görev açısından kritik bilgileri sürekli olarak izlemesini sağlayan temel uçuş verilerini bulunduruyor.

Sistem, Su-57'nin son teknoloji iletişim araçları ve sensörleriyle entegre olarak operasyonel ortamın kapsamlı bir görünümünü sağlıyor, durumsal farkındalığı önemli ölçüde iyileştiriyor ve muharebe senaryolarında rekabet avantajı sağlıyor.

Rus yapımı tasarımın, ABD yapımı 5. nesil savaş uçağı olan F-35'in Kask Üstü Görüntüleme Sistemi'nden (HMDS) ilham alınarak üretildiği belirtiliyor.

NSC, Su-57 pilotların yeteneklerine uygun araçlarla donatılması yolunda kritik bir adım teşkil ediyor. Konu hakkında görüşleri alınan uzmanların ise Rusya'nın askeri havacılık teknolojisini modernize etme ve beşinci nesil savaş uçakları alanında rekabet gücünü koruma yönündeki adımlarına devam ettiğinin özellikle altını çizdi.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.