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Savunma

Sözleşme imzalandı: MİLSAR envantere giriyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) için MİLSAR radarı tedarik edilecek. TUSAŞ, METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Sözleşme imzalandı: MİLSAR envantere giriyor
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TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

Çok Modlu Hava Radarı MILSAR; istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bunuyor.

Otomatik Kalkış / İniş Sistemi ise İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

  • TUSAŞ
  • MİLSAR radarı
  • İHA Programları

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