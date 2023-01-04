Sözleşme onaylandı: 1,4 milyar dolarlık 116 adet Abrams tankı alacaklar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını bildirdi.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tankların Polonya ordusunu güçlendireceğini, bu kapsamda askerlere eğitim verileceğini belirtti.

Blaszczak, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz. Ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. İlk tanklar bu yıl ordumuza teslim edilecek. Güçlü işbirliği için ABD'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

1,4 MİLYAR DOLARLIK 116 ADET ABRAMS TANKI ALACAKLAR



Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek. Böylelikle Polonya bu sözleşme ile birlikte envanterine 116 Abrams tankı dahil etmiş olacak.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından "Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya tahmini değeri 3,75 milyar dolar olan M1A1 Abrams ana muharebe tankları ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." açıklamasında bulunulmuştu.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 116 adet M1A1 Abrams ana muharebe tankının yanı sıra Hercules kurtarma aracı, 8 taarruz köprüsü, 6 komuta aracı, 26 Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV), 26 Müşterek Hafif Taktik Araç (JLTV), 116 adet M2 .50 kalibreli makineli tüfek, 232 adet 7,62 milimetre kalibreli makineli tüfek, 6 AGT1500 gaz türbini motoru, çok sayıda mühimmat ve diğer destek ekipmanının yer aldığı belirtilmişti.