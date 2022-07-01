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Savunma

SSB Başkanı Demir 'Bu çok iddialı bir proje' dedi ve ekledi: Radar görünmezliği olacak!

Milli Muharip Uçak (MMU) hakkında çok önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, '5. nesil uçak yapıyoruz. Projeyi baştan sona inceliyoruz. Bunun çok iddialı bir proje olduğunu söylüyorum. F-35 bize gelseydi boyası söküldüğünde elleyemiyorsunuz. Ellemenize müdahale etmiyorlar. Bu uçağın malzemesi, boyası ve şekli itibarıyla radar görünmezliği konusunda belli bir aşama kaydedecek. Kokpiti çok özel olacak. Kendi görünmezlik unsurları var.' dedi.

1 Temmuz 2022 Cuma 22:11 - Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber'de savunma sanayi projeleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesli savaş uçağı olan MMU hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Projeyi baştan sona inceliklerini belirten Demir, "5. nesil uçak yapıyoruz. Bunun çok iddialı bir proje olduğunu söylüyorum. Beşinci nesil uçak derken ne kastediyorum? F-35 bize gelseydi boyası söküldüğünde elleyemiyorsunuz. Ellemenize müdahale etmiyorlar. Bu uçağın malzemesi, boyası ve şekli itibarıyla radar görünmezliği konusunda belli bir aşama kaydedecek." ifadelerini kullandı.

MMU'nun kokpitinin de çok özel olacağını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

Kendi görünmezlik unsurları var. Motorumuz şu anda F-16 benzeri olacak. Ama motor tasarım çalışmalarımız başladı. Devam ediyor. Uçağımızda çok sayıda elektronik unsur var. Bütün yerli unsurların entegrasyonu yapılabilecek.

Uçan bir bilgisayar gibi düşünün ve tamamen sizin kontrolünüzde olacak. Bu çok önemli bir unsur. Üzerine olabildiğince yerli unsurlar koyuyoruz. Radar görünmezliği olacak.

GÖREVİMİZ F-16 MODERNİZASYONUNU EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK

"Yeni F-16'lara ihtiyacımız var." diyen Demir, "Umarız olumlu sonuçlanır. Görevimiz F-16 modernizasyonunu en iyi şekilde yapmak. Bizim doğrultumuz belli. Biz bu işi yapacağız. İyi niyet beyanları gerçekleşirse ne ala... Türkiye bunu yapabilir hiçbir tereddüt yok. Bizim için hatta daha da öne çıkacak unsurlar arasında yer alır." açıklamasında bulundu.

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