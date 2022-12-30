SSB Başkanı Demir duyurdu: Savunma sanayiinde heyecanlandıran gelişme!

İsmail Demir, Twitter hesabından, SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin paylaşım yaptı.

Savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi vurgusu yapan Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN YENİ KABİLİYETLERE SAHİP FÜZELERİ YOLDA



Geçtiğimiz günlerde milli savunma sanayii hakkında önemli açıklamalarda bulunan İsmail Demir; Gezgin, Tayfun ve Cenk füze sistemleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belirli teknolojilerde yola çıktığımızda, dünyada mevcut ürünler ve teknolojilerin ortaya çıkardığı kabiliyetler var. Bu kabiliyetleri kendi bünyemizde de edinmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. Yolculukta da kilometre taşları ortaya çıkıyor. Bu da öyle oldu. Muhtelif menzil ve kabiliyetlerde çeşitli füzelerimiz vardı, havadan yere, yerden yere, denizden denize gibi. Onların menzil, kabiliyet, elektronik harbe karşı koyma, farklı faydalı yük, fırlatma sistemleri gibi çeşitli modelleri devam ediyor. Roket ve füze sistemleri söz konusu olduğunda 3 çeşit roket motoruna da çalışıyoruz demiştik, katı, sıvı, hibrit yakıtlı. Onların da tabi uygulamaları ortaya çıkıyor olacak. O açıdan gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerekse katı, sıvı, hibrit yakıtlı uygulamalar ortaya çıkıyor olacak. Gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerek katı, sıvı ve hibrit yakıtlılar olsun belirli yerlere uygulanacak. Bu uygulamaların hepsi kendi başına, kendi adıyla bir ürün anlamına gelecek. Onların çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız. Bahsettiğiniz isimlerle ilgili özellikleri de zamanı gelince, ürün süreci devam ediyor, testler yapılıp ortaya çıktığında da daha detaylı olarak görebileceksiniz."