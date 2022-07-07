SSB Başkanı Demir duyurdu: Teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.
İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gökyüzündeki neferlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz! Son olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza T129 #ATAK Helikopterilerimizi teslim ettik.
Gökyüzündeki neferlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 7, 2022
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza T129 #ATAK Helikopterilerimizi teslim ettik. ��
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/X2uTtPeNqR