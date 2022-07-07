İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2022 Perşembe / 8 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3023
  • EURO
    17,6147
  • ALTIN
    968.741
  • BIST100
    2425.56
Savunma

SSB Başkanı Demir duyurdu: Teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK FAZ-2 helikopterin Jandarmaya Genel Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

7 Temmuz 2022 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.

İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gökyüzündeki neferlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz! Son olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza T129 #ATAK Helikopterilerimizi teslim ettik.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.