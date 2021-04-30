SSB Başkanı Demir: Kardeş ülke ile kabiliyetleri birleştirmek istiyoruz

AA 30 Nisan 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 13:06

Demir, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden Demir, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti.

Demir'e ziyaretinde STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savunma sanayii konusunun bir ülkenin huzur ve barış içerisinde yaşaması için çok önemli olduğunu, yıllardır işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarının yerli ve milli ürünlerin katkısıyla kurtarıldığını belirtti.

Yerli ve milli ürünlerin olmaması halinde harekatın başlangıçta oluşturulacak yasak ve ambargolarla akamete uğrayabileceğini söyleyen Demir, "Ama göründü ki kendi kuvvetine, kendi yerli sanayine dayanmak kadar güçlü bir şey yok. Bunu Azerbaycanlı kardeşlerimiz de gayet net görüyor ve biliyor. Bu aşamadan sonra iş birliğimizi savunma sanayii teknolojiler alanında yeni bir seviyeye taşımak üzere irtibatlarımız devam ediyor." dedi.

Demir, Azerbaycan'ın, sahada kabiliyet gösteren ve fark doğuran tüm Türk ürünleri ile ilgilendiğini belirterek, "Biz sanayii beraber geliştirmek, iki devletin kabiliyetlerini birleştirmek istiyoruz. Bir ürünün satılması ve alınmasının çok daha ötesinde uzun soluklu bir iş birliği nasıl oluşturulur, nasıl beraber daha kuvvetli bir şekilde sanayii ve teknoloji altyapımızı güçlendiririz konusunda bir yol haritası olacak. Ürün alışverişi işin ilk aşamadaki bir parçası. Çok daha derin ve ileri adımlar atılması mümkün." diye konuştu.