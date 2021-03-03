SSB Başkanı Demir: Milli Muharip Uçağımız müttefiklerimizin ortak projesi haline gelecek

03 Mart 2021 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:04

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir NTV canlı yayınına konuk oldu.

Demir, "Savunma sanayiinde tam bağımsız olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD İLE F-35 VE S-400 GERİLİMİ

ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimiyle ilgili soruya cevap veren Demir, "Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz. Konuyu uluslararası alana da taşıyabiliriz. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik." diye konuştu.

Savunma sanayimizle ilgili sevindiren gelişmeleri de açıklayan İsmail Demir, "Hisar-A ve Sungur'da bu yıl teslimatlar başlıyor." diye konuştu.

ALTAY TANKI PROJESİ

Demir, Altay tankı projesiyle ilgili son durumu da paylaştı. İsmail Demir, "Yerli bir motor için çalışmalarımız var . En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz." dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak projesinde gidişat iyi. Projede bir gecikme beklemiyoruz. TUSAŞ Tasarım merkezimizi açtık. Bu proje bir müddet sonra dost ve kardeş müttefiklerin ortak projesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.



Demir, "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor." dedi.

İsmail Demir, "İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Demir, Türkiye'nin uzay çalışmaları için de "Bizim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak." diye konuştu.