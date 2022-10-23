SSB Başkanı Demir'den kontrol ziyareti: Jandarmaya bağlı birliklerdeki savunma sanayii sistemlerini inceledi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı için planlanan, kurulumları devam eden ve kullanımda olan üs bölgeleri ile güvenlik kuleleri incelendi.

Birliklerin alan kontrolü, beka, keşif-gözetleme ve harekat yeteneklerine önemli katkılar sağlayan modüler üs bölgelerinde, savunma sanayisinin geliştirdiği silah sistemleri, İHASAVAR'lar, radar sistemleri, karıştırma, keşif-gözetleme, kamera, sensör, yazılım sistemleri yerinde tetkik edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İnsansız Hava Araçları Sistemleri (İHAS) Birliği de ziyaret edilerek, birliklerce icra edilen harekatın en önemli kuvvet çarpanlarından biri olan Bayraktar TB2 İnsanız Hava Araçları ve Yer Kontrol İstasyonları yerinde görüldü.

İsmail Demir, burada yaptığı değerlendirmede, Jandarma Genel Komutanlığınca terörle mücadele harekat bölgelerinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldıklarını ve savunma sanayisince geliştirilen ve üretilen sistemleri yerinde incelediklerini bildirdi.

Kullanıcı personel ile görüşmeler yaparak sistemlerin kullanılmasında ortaya çıkan hususları, geri bildirimleri ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları görüşerek istişarelerde bulunduklarına işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Ziyaret süresince, terörle mücadele harekatını kahramanca sürdüren birliklerimizin azmi, gayreti ve iradesi sayesinde gelinen aşamayı yerinde gördük. Bu önemli temaslarımız için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, başta Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin olmak üzere bütün Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tüm devlet kurumlarımızın gösterdiği dayanışma ve gayret birliğinin sonuçları memnuniyet vericidir. Bu kapsamda yerli savunma sanayiimizin icra edilen faaliyetlere olan katkısı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Geliştirdiğimiz projeler, ürettiğimiz yerli ve milli sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

- KULLANICI PERSONELDEN BİLGİ ALINDI

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı birliklerince operasyonlarda yoğun şekilde kullanılan yerli üretim personel koruyucu teçhizat, tüfek ve keskin nişancı silahları, optik sistemler, mağara operasyonlarına yönelik ekipman, yerli mikro İHA ve insansız kara araçları incelendi.

Jandarma komando timlerince icra edilen tatbikat izlenerek sistemlerin kullanımları hakkında ve elde edilen tecrübelere yönelik bilgi alındı.

Ziyaret kapsamında SSB tarafından yürütülen projeler arasında yer alan ve küresel konumlama sistemlerine alternatif bir navigasyon sistemi olarak geliştirilen TRNAV Bölgesel Navigasyon Sistemi'nin saha çalışmaları izlendi. Ayrıca helikopterle yapılan intikallerde Helikopter Engel Takip Sistemi uygulaması takip edildi.

Birliklerce terörle mücadele operasyonlarında yoğun şekilde kullanılan taktik tekerlekli zırhlı araçlar, bu araçlar üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemleri, otomatik havan sistemi ile elle yapılmış patlayıcılar ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan karıştırma teçhizatı tanıtımları yapıldı, kullanıcı personelden geliştirilen ürünlere ilişkin geri bildirimler alındı.

Devam eden diğer proje çalışmaları kapsamında, muhabere sistemleri, haberleşme cihazları, Jandarma akıllı devriye uygulamaları, İHA önleme sistemleri hakkında kullanıcı personel ile istişarelerde bulunuldu.