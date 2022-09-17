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Savunma

Tarihi gün... ''Türkiye artık kendisi yapacak''

TCG Anadolu gemisinde açıklama yapan SSB Başkanı Demir, 'TCG Anadolu gemisi NATO ittifakının gücüne güç katacak bir parçası olacak' dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
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Yerli ve milli savunma sanayiinin tek parçada ürettiği en büyük ürün olan TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi. Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan TCG Anadolu sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizi çok farklı alanlarda oldukça değerli bir konuma taşıyor.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir incelemelerde bulundu. Üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA Gemisi' haline gelmesi planlanan TCG Anadolu'nun bu yıl sonuna kadar kabulünün yapılmasını beklediklerini belirten Demir, "Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak" dedi. Demir, "Dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız bir taraftan BAYKAR firması ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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