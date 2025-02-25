SSB Başkanı Görgün: 2 yıl içerisinde 2 haneli milyar dolar ihracat yapan ülkeler arasında yer alacağız

SAHA MİHENK 2. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (HAB) gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, sektörün 15 milyar doları aşkın cirosu, yaklaşık 3 milyar dolarlık AR-GE harcaması, 1100'ü aşkın projesi ve 100 milyar doların üzerinde proje hacmiyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Savunma sanayisinin, 3 bin 500'den fazla firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğini bildiren Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2004'ten bu yana uygulanan politikalarla, yüzde 20'lerde olan savunma sanayisi yerlilik oranı yüzde 80'leri aştı. İhracat rakamımız, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 7,1 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 2 ay rakamlarını kontrol ettiğimizde eriştiğimiz ihracat teslimat rakamı, 650 milyon dolar seviyesine gelerek, bir önceki seneye göre yüzde 34'lük bir artış gösterdi. Sadece geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye, insansız hava araçları başta olmak üzere helikopter, kara ve deniz araçları, silah, mühimmat, füze, elektronik ve radar sistemleri üreten firmalarımız, son 2 yılda toplam değeri 20 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Bu başarı trendi, artan ihracat hacmi ve sahada kendini ispat eden sistemlerimizle, 2 yıl içinde 2 haneli milyar dolar ihracat yapan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz."

- "TÜRK MİLLETİNİN DESTEĞİNE VE KATKISINA İHTİYACIMIZ VAR"

Görgün, savunma sanayisinin, kilogram başına ihracat değeriyle ülkeye en yüksek katkıyı sunduğuna işaret ederek, Türkiye'de bu rakam ortalama 1,57 dolar iken, savunma sanayisinin geçen yıla oranla kilogram başına ihracat değerinin yüzde 14 yükselişle, 65 doları aştığını kaydetti.



İnsansız hava araçları gibi bazı ürün gruplarında, bu rakamın 10 bin doların üzerinde olduğunu aktaran Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarılarımızı sürdürebilmek için AR-GE ve inovasyona yatırım yapmaya, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam etmemiz gerektiğinin farkındayız. Geleceğe yönelik hedeflerimiz büyük ve vizyonumuz net. Türkiye'yi, savunma sanayisi ürünleriyle dünyada söz sahibi bir ülke yapma yolunda ilerlerken, başarı hikayesinin her satırında siz değerli paydaşlarımızın ve tüm Türk milletinin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da önemli atılımlar gerçekleştiren ülkemiz, bir yandan dünya savunma sanayisi pazarında rekabet gücünü artırırken, öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır."

- SAHA MİHENK'İN ÖNEMİ

Havacılık ve uzay endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmaların, küresel pazarda yer alabilmesi için AS9100 gibi uluslararası kalite standartlarına uyum sağlaması ve Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) ile koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Görgün, SAHA MİHENK'in, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde uluslararası kalite standartlarına uyumu ve sertifikasyon süreçlerinin yerlileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş kritik bir yapılanma olduğunu vurguladı.

Görgün, SAHA MİHENK'in çalışmalarıyla ROKETSAN'ın, yerli denetçiler tarafından denetlenen ve Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan ilk firma olduğunun altını çizerek, "Aynı şekilde, ASELSAN ve HAVELSAN gibi SAHA İstanbul bünyesindeki firmalar da kalite yönetim süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde optimize ederek sertifikasyon süreçlerinde önemli aşamalar kaydetmiştir." ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayisinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği sistemleri, kullanıcıların sahada başarıyla kullandıklarını görmenin kendilerine gurur verdiğini dile getiren Görgün, gelecek dönemde ihtiyaçları en maliyet etkin şekilde çözmeye, dost ve müttefik ülkelerle iş birliği seviyesini arttırmaya devam edeceklerini söyledi.

- "TÜRK HAVACILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURDUK"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de geçen yıl ilk kez gerçekleştirdikleri çalıştayın sonuçlarıyla Türk havacılığının geliştirilmesi ve engellerinin belirlenmesi için yol haritası oluşturduğunu hatırlattı.

Havacılık sektörü için malzeme ve alt parçaları üreten sektörün büyüklüğünün geçen yıl 44 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsatan İkinci, sektörel büyüklüğün 2031'e kadar 80 milyar dolar seviyesine ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

SAHA İstanbul'un, 27 üye ile kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli mesafe kaydettiğine işaret eden İkinci, "Şu anda 1000'in üzerinde katılımcı firmanın yer aldığı ve onlarca üniversitenin beraber paydaş olduğu SAHA İstanbul, Avrupa'nın en büyük kümelenmesi konumunda." şeklinde konuştu.

Havacılıktan sonra uzay teknolojilerinin de önemli, üzerinde durulan teknolojilerden birisi haline geldiğine dikkati çeken İkinci, "Bizler de SAHA İstanbul olarak uzay teknolojilerinin önünün açabilmesi için Milli Uzay Endüstrisi Komitemizi oluşturduk." dedi.

