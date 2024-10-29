SSB Başkanı Görgün: GÖKBEY güvenlik güçlerimize sahada yeni bir güç kazandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde "T625 GÖKBEY Helikopteri Teslimat Töreni" gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde, bağımsızlık ve millet iradesinin temellerinin atıldığı mukaddes günü taçlandıran bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Bu anlamlı günde bağımsızlık yürüyüşünü hedef alan hain bir saldırının hüznünü yüreklerinde taşıdıklarını anlatan Görgün, ülkenin özgürlüğü ve savunma gücü için hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Görgün, savunma sanayiinin artık sadece kendini savunan değil, dünya çapında söz sahibi olan, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de değer katan küresel bir güç konumuna geldiğine dikkati çekti.

Hayata geçirilen milli projelerin dünyanın dört bir yanında adından söz ettirerek Türkiye'yi savunma sanayisinde bir marka haline getirdiğine vurgu yapan Görgün, Türk milletinin fedakarlıklarıyla ve mühendislerin alın teriyle hayat bulan bu projelerin aynı zamanda bağımsızlığın da sembolü olduğunu bildirdi.

Görgün, pek çok ürünün Türk savunma sanayiinin vizyon ve gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti.

Milletin kendine güveni, azmi ve kararlılığıyla büyüyen bu savunma ekosisteminin Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmasını sağlayan bir teminat haline geldiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"GÖKBEY yerli ve milli imkanlarla vatanımızın güvenliği için tasarlanan, sahada Türk mühendislerinin kabiliyetini ve yenilikçiliğini yansıtan bir eserdir. Bu helikopter güvenlik güçlerimize sahada yeni bir güç kazandıracak, milletimizin ve devletimizin güvenliği için önemli bir katkı olacaktır. Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterine katılacak olan bu helikopterler Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin, savunma sanayiinde tam bağımsızlık idealinin somut bir örneğidir. Bugünkü teslimat sadece bir helikopter teslimatı değil, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir savunma sanayi hedefine doğru attığı dev bir adımdır."

"HAİNLERE İNAT ÜRETMEYE DEVAM ETTİK"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da bugünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu anımsatarak, sevinçlerinin buruk olduğunu dile getirdi.

Demiroğlu, 6 gün önce TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonucunda şehit olan çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Saldırıda TUSAŞ'ı koruyan güvenlik çalışanları ile emniyet güçlerine de teşekkür eden Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız bu hain saldırı, Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği milli savunma sanayi vizyonunun, Milli Teknoloji Hamlesinin ve TUSAŞ'ımızın önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Güçlü bir Türkiye'nin oyunlarını bozacağını bilen karanlık odaklar, terörü kullanarak bizleri korkutacağı, yürüyüşümüzü zayıflatacağı zannına kapılmış olabilirler. Tam aksine bizler yaptıklarımızın öneminin farkındalığıyla bir gün dahi ara vermeden, olayın ertesi sabahı masalarımızın ve tezgahlarımızın başında yer alarak hainlere inat üretmeye devam ettik, daha çok üretmeye devam edeceğiz."

Demiroğlu, ATAK helikopterinden kazanılan bilgi ve tecrübeyle Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen GÖKBEY'in 4 prototip ile bugüne kadar toplamda 1500 saatin üzerinde uçuş yaptığını belirterek, helikopterin testlerini tamamladığını ve rüştünü ispatladığını aktardı.

GÖKBEY'in taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde icra edebilecek kabiliyette olduğunun altını çizen Demiroğlu, Jandarma Genel Komutanlığına yapılan 3 helikopterin teslimatından sonra, 20 GÖKBEY'i de gelecek yıldan başlayarak Emniyet Genel Müdürlüğüne ve kuvvet komutanlıklarına teslim edeceklerinin bilgisini verdi.

Demiroğlu, 2026'da ise 3 tane hava ambulans GÖKBEY'i Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini bildirdi.

GÖKBEY'i ihraç etme çalışmalarına da hız vereceklerini ifade eden Demiroğlu, üretimi ayda 4, toplamda ise 500'ün üzerine çıkarmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Demiroğlu, GÖKBEY'i yerli ve milli motorla da 2027'nin ilk yarısından itibaren teslimata devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından HÜRJET, HÜRKUŞ, ANKA 3 birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Ardından 2 GÖKBEY helikopteri, 2 ATAK helikopteri ile birlikte uçuş yaptı.



GÖKBEY'i kullanan pilot, helikopterden tören alanındakilere seslendi. Pilot, gök vatanın hür ve bağımsızlığı için canını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, şunları kaydetti:

"GÖKBEY, sadece bir helikopter olmanın ötesinde, bir ulusun hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adımdır. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında gökyüzünde tuttuğumuz nöbetimize yerli ve milli GÖKBEY'imizle devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile davetliler katıldı.

Törenin yapıldığı hangara, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların fotoğrafları ve saldırıdan sonra bir TUSAŞ çalışanının ifade ettiği "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." sözü asıldı.



T625 Gökbey envantere girdi

Gök Vatan'ın yeni muhafızı GÖKBEY! Türkiye'nin gücüne güç katacak

Törene damga vuran an!