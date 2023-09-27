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Savunma

SSB Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Teknofest İzmir'deki Cumhurbaşkanlığı SSB standında birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini belirterek, 'Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır.' ifadesini kullandı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
SSB Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır
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Görgün, İzmir Çiğli Havalimanı'nda bugün başlayan "Teknofest İzmir" etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.

Teknofest İzmir'deki Cumhurbaşkanlığı SSB standında, birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini bildiren Görgün, tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir'in, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacağını vurguladı.

Görgün, gelecekte büyük problemleri çözmesi beklenen gençlerin önüne, bugün büyük fırsatlar sunulması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknofest ruhu gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, öz farkındalık ve öz güven kazandırıyor, mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı gösteriyor, başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp denemeyi öğretiyor. Teknofest, gençlerimize umut ve ilham vererek geleceği hayal ettiriyor. Ülkenin ve dünyanın geleceğinde kendilerini görüp konumlandırmalarını sağlıyor. Gençlerimizin heyecanı, azmi, kararlılığı ve hayalleri bizlere yarınlarımızın teminat altında olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır."

Teknofest İzmir kapsamında, son dönemde savunma sanayisine damga vuran platformların, millet tarafından teveccühle karşılanan ve dünya tarafından yakından takip edilen sistemlerin maketlerinin de sergilendiği SSB stant alanında her gün günde 4 defa "Kim Vizyoner Olmak İster?" yarışması organize ediliyor. Düzenlenen çevrim içi yarışmaya ilk doğru yanıtı veren yarışmacılara çeşitli ödüller veriliyor, alanda röportajlar ile belgesel gösterimleri gerçekleştiriliyor, paraşüt simülatörü etkinliği ve yapay zeka destekli resim etkinliği düzenleniyor.

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