SSB Başkanı Görgün ‘yeni bir dönem' diyerek duyurdu! KAAN, KIZILELMA ve ANKA 3 güçlerini birleştirecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Defense 24 internet sitesine dikkat çeken bir röportaj verdi. Türkiye'nin savunma sanayisinin son yirmi yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Görgün, "Büyük ölçüde dış tedarike bağımlı olduğumuz bir dönemden, şirketlerimizin farklı operasyonel alanlarda gelişmiş sistemleri tasarlayabildiği, geliştirebildiği, üretebildiği, modernize edebildiği, sürdürebildiği ve ihraç edebildiği bir döneme geçtik" dedi.

UZUN VADELİ ORTAKLIK VURGUSU

Görgün, Türkiye'nin amacının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna daha etkin bir şekilde katkıda bulunmak ve aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek olduğunun altını çizdi.

YERLİ ÜRETİM MESAJI

Türkiye'nin, geniş, olgun ve son derece yetenekli bir savunma sanayi ekosistemi geliştirdiğinin altını çizen Görgün, "Bugün, savunma sanayi yelpazesindeki hemen her önemli kategoriyi ulusal ve yerli yeteneklerimizle üretme, bakımını yapma ve sürdürme kapasitesine ve insan sermayesine sahibiz. Bu kapsamda deniz platformları, kara araçları, insanlı ve insansız hava sistemleri, elektronik savaş sistemleri, radar teknolojileri, hassas güdümlü mühimmat, füze sistemleri, hava savunma sistemleri, komuta ve kontrol çözümleri, siber güvenlik yetenekleri, simülasyon ve eğitim sistemleri ile bakım-modernizasyon hizmetleri yer almaktadır" diye konuştu.

KAAN, KIZILELMA, ANKA 3...

Türkiye'nin savunma sanayisinin bir sonraki aşamasını şekillendirecek çeşitli stratejik programlar bulunduğunu belirten Görgün, bunlar arasında KAAN, KIZILELMA, ANKA 3, Bayraktar TB3 ve katmanlı hava savunma sistemlerinin özellikle önemli olduğunu aktardı. Görgün, "Geleceğin uçak gemisiyle ilgili konseptleri ve kısa pistli deniz havacılığı yeteneklerini içeren deniz havacılığı vizyonumuz da önemli bir etki yaratacaktır. KAAN sadece bir savaş uçağı projesi değil, aynı zamanda ulusal bir teknoloji ekosistemidir. Sistem tasarımı, ileri malzemeler, aviyonik, sensörler, görev bilgisayarları, yazılım, silah entegrasyonu ve test altyapısı alanlarında Türkiye'nin yeteneklerine katkıda bulunmaktadır. KAAN aracılığıyla üretilen bilgi birikimi, savunma sanayimizin birçok diğer alanını da güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

KIZILELMA ve ANKA 3'ün, insansız savaş havacılığında yeni bir dönemi temsil ettiğini belirten Görgün, "Bu platformlar, insanlı ve insansız unsurların entegre bir mimari içinde birlikte çalışacağı gelecekteki hava muharebe konseptleri göz önünde bulundurularak geliştiriliyor. TB3, yeni bir operasyonel konsept getirmesi nedeniyle stratejik olarak da önemlidir. Kısa pistli deniz platformlarından operasyon yapabilme özelliği, özellikle esnek ve uygun maliyetli çözümlere ihtiyaç duyan ülkeler için deniz hava gücünde yeni olanaklar sunmaktadır" dedi.

"Türkiye'nin amacı, NATO'nun caydırıcılığına ve savunma duruşuna daha etkili bir şekilde katkıda bulunurken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar geliştirmektir" diyen Görgün, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya sadece askeri yetenekleriyle değil, aynı zamanda gelişmiş savunma teknolojileri, endüstriyel kapasitesi ve operasyonel olarak kanıtlanmış sistemleriyle de katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.