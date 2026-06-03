SSB Başkanı Görgün'den dikkat çeken mesaj: Teknolojiyi millileştirecek insanlara ihtiyacımız var

Savunma Sanayii Akademisi'nce Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen "Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli" (İYOM), ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki ÇELİKKUBBE Konferans Salonu'nda düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektör temsilcileri ve akademi yöneticileri katıldı.

Görgün, programda yaptığı konuşmada savunma sanayiindeki başarının yalnızca platform üretmek, ileri teknoloji geliştirmek veya ihracat rakamlarını artırmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bütün bunların arkasında güçlü bir insan yönetimi, olgunlaşmış kurumlar, derinleşmiş yetkinlikler ve sürdürülebilir bir ekosistem varsa gerçek anlamda stratejik başarıdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli'nin insan kıymeti yönetimi, kurumsal gelişim ve ölçümleme boyutlarını bir araya getiren bütüncül ve stratejik bir dönüşüm modeli olduğunu vurgulayan Görgün, yeni teknolojilerin yalnızca ürünleri değil üretim, güvenlik, ticaret, eğitim ve karar alma süreçlerini de yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Teknoloji alanlarında yetkin insan kaynağına sahip olmanın artık bir kurumsal verimlilik konusu olmanın ötesine geçtiğini belirten Görgün, "Bu teknoloji alanlarını millileştirecek insan kıymetine sahip olmak, doğrudan doğruya bir milli güvenlik meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, savunma sanayiinde görev yapan mühendisler, teknisyenler, araştırmacılar, yöneticiler ve girişimcilerin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve stratejik caydırıcılığını taşıyan temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin modern güvenlik ortamının hızla değiştiğini gösterdiğini dile getiren Görgün, günümüzde güvenlik mimarisinin yalnızca ateş gücü ve platform kabiliyetiyle değil toplumsal dayanıklılık, psikolojik direnç, insan kaynağı organizasyonu ve kurumlar arası koordinasyonla da şekillendiğini kaydetti.

Savunma Sanayii Akademisini sektörün tamamına hizmet eden bir yapı olarak kurguladıklarını belirten Görgün, amaçlarının sektörel yetkinlik kazanımı için doğru politikaları belirlemek, kurumsal ve bireysel gelişim platformları oluşturmak ve bilgi paylaşımını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya yaklaşık 150 genel müdür ve 700'e yakın katılımcının iştirak ettiğini aktaran Görgün, bunun savunma sanayisinin insan kaynağı konusuna verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli ile şirketlerin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin teknoloji ve yetkinlik ihtiyaçlarının da değerlendirileceğini kaydeden Görgün, "Stratejik öncelik taşıyan yetkinlikleri belirleyecek, kurumlarımızı daha verimli hale getirecek insan kıymeti yönetimi uygulamalarını birlikte geliştireceğiz" dedi.

Görgün, önümüzdeki dönemde teknik yetkinlik okulları, mentörlük platformları, kurumsal yetkinlik atölyeleri ve genç yetenek programlarıyla çalışmaları derinleştireceklerini belirterek, amaçlarının savunma sanayisinin insan kaynağını Türkiye'nin gelecek yüzyılına hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma Sanayii Akademisi tarafından geliştirilen İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli'nin, savunma sanayii ekosisteminde insan kaynağı yönetimi süreçlerinin ölçülmesi, geliştirilmesi ve ortak bir yetkinlik mimarisinin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.