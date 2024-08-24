Donanmaya katılarak caydırıcı güçlerini arttıracak havadan bağımsız tahrik sistemine sahip ilk denizaltı "TCG PİRİREİS"in hizmete girişine ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Görgün, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "tam bağımsız savunma sanayii" hedefi doğrultusunda son 22 yılda yerlilik oranımızı %20'lerden %80'lere çıkararak, 96 milyar doları aşan proje hacmimizle ülkemizin güvenliği için kendi imkanlarımızla büyük adımlar attık" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a 'masal' diyenlere aldırmadan yürüyeceğiz Savunma Sanayii Başkanı Görgün yaptığı açıklamada, "Bugün, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı gururla gözler önüne seriyoruz. Aksaz Tersanesi'nde bugün gerçekleştirilen törenle; PİRİ REİS Denizaltımızın Hizmete Giriş Töreni'ni, HIZIR REİS Denizaltımızın Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimleri Başlangıcı Töreni'ni, MURAT REİS Denizaltımızın Havuz Donatım Faaliyetleri Başlangıç Töreni'ni ve 3 adet Akaryakıt Gemimizin Teslim Töreni'ni aynı anda yaşamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarılar, mühendislerimizin, işçilerimizin ve tüm paydaşlarımızın emeği kadar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve vizyoner liderliği sayesinde mümkün olmuştur" dedi. Deniz kuvvetlerinin harekat kabiliyeti artacak: 'Bir asır önce, ithal edeceğimiz iki gemiye ihtiyaç duyuyorduk' Görgün ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "tam bağımsız savunma sanayii" hedefi doğrultusunda son 22 yılda yerlilik oranımızı %20'lerden %80'lere çıkararak, 96 milyar doları aşan proje hacmimizle ülkemizin güvenliği için kendi imkanlarımızla büyük adımlar attık. Bu doğrultuda bugün Mavi Vatan'ı koruma yolunda donanmamıza kazandırdığımız denizaltılar, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı ve tam bağımsız bir savunma sanayiine ulaşma noktasındaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etmektedir. Bu vizyonu bizlere kazandıran ve Türk savunma sanayiinin her alanda gelişmesi için gerekli adımları atan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyor, donanmamıza kazandırdığımız yeni denizaltılarımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlar artarak devam edecek, ülkemizin haklarını koruma konusunda kararlı duruşumuz sürecektir. Hep birlikte, daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.