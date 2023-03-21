SSB Başkanı İsmail Demir: Bilinmeyen yeni sürprizlerimiz olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuştu.

İsmail Demir burada heyecanlandıran açıklamalara imza attı.

Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Alçak irtifa radar projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz.

* Yeni bir gelişme olarak erken ihbar radarları için yeni radar sistemleri için sözleşme imzaladık.

* Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin.

* Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve AKINCI İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik.

* Roket ve havan mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemi projelerinin başlatılmasına yönelik adımları atıyoruz.

* Bayraktar TB3 SİHA'nın ANADOLU gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına hazırlıklarımız sürüyor.

* Her biri gündeme geldiğinde bir ülkede bir yıl konuşulabilecek ürünlerin dördünü birden sahaya sunmanın gururunu taşıyoruz.

* Bu ürünlerin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini ve uçuşlarını da çok yakında göreceğiz.

* Önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. 18 Mart bizim için bir milat tarihti. MMU, hangardan çıktı ve pist başına gitti. HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 de görücüye çıktılar.