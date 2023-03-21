SSB Başkanı İsmail Demir: Bilinmeyen yeni sürprizlerimiz olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuştu.
İsmail Demir burada heyecanlandıran açıklamalara imza attı.
Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:
* Alçak irtifa radar projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz.
* Yeni bir gelişme olarak erken ihbar radarları için yeni radar sistemleri için sözleşme imzaladık.
* Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin.
* Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve AKINCI İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik.
* Roket ve havan mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemi projelerinin başlatılmasına yönelik adımları atıyoruz.
* Bayraktar TB3 SİHA'nın ANADOLU gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına hazırlıklarımız sürüyor.
* Her biri gündeme geldiğinde bir ülkede bir yıl konuşulabilecek ürünlerin dördünü birden sahaya sunmanın gururunu taşıyoruz.
* Bu ürünlerin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini ve uçuşlarını da çok yakında göreceğiz.
* Önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. 18 Mart bizim için bir milat tarihti. MMU, hangardan çıktı ve pist başına gitti. HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 de görücüye çıktılar.