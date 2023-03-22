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Savunma

Bu gurur hepimizin! SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: ilk görüntüleri geldi

Türkiye'nin göklerdeki gururu Milli Muharip Uçak hakkında heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri!' dedi.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Bu gurur hepimizin! SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: ilk görüntüleri geldi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı. Demir, "Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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