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Savunma

SSB paylaştı: Anında tespit ediyor, bağlantıyı koparıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi'ni paylaştı. Bu sistem döner kanatlı ve sabit kanatlı alçak irtifa İHA'ları tespit etme, drone ile uzaktan kumandasının kablosuz haberleşmesini tespit etme, GNSS bantlarında Koordinat Yanıltma Sistemi gibi özelliklere sahip.

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IHA16 Ekim 2020 Cuma 13:38 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:40
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İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen ve yerlilik oranı yüzde 90 olan bir savunma sistemi. Sistem uzaktan kumandayla iletişim kurarak insansız hava araçlarına karşı tam otomatik algılama, durdurma ve yanıltma özelliklerine sahip. Gelişmiş teknolojiler ile dizayn edilen İLTER, insansız hava araçları tarafından kullanılan frekans bantlarını ve hava aracının yönünü tespit ediyor. Daha sonra insansız hava aracına (İHA) ait kumanda frekansının da tespit edilmesi ile birlikte verilen komut doğrultusunda kumanda ile drone arasındaki bağlantı kesilebiliyor.

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