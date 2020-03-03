03 Mart 2020 Salı 12:55 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:55

Su-24 savaş uçağı özellikleri nedir? Su-24 savaş uçağı kullanan ülkeler hangileri? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü. Su-24 savaş uçağı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SU-24 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Su-24, 69° dönebilen küçük boyutlu değişken geometrili kanat yapısına sahiptir. Kanatların dört açı ayarı vardır: Kalkış ve iniş için 16°, farklı irtifalarda seyir için 35° ile 45° ve düşük-irtifa manevralar için 69° minimum en-boy oranı. Değişken geometrili kanat uçağa Sukhoi Su-17 ‘ye göre kalkış ağırlığı daha fazla olmasına rağmen 230 km/s(143 mi/s) gibi daha düşük iniş hızına izin veren kusursuz bir STOL performansı sağlar. Yüksek kanat yüklemesi kararlı bir düşük-irtifa uçuşu ve minimal rüzgar etkisi sağlar.

Su-24 her biri 109.8 kN(24,700 lbf) itme sağlayan iki adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A artyakıcılı motora sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat : 2 Pilot

Uzunluk : 22.67 metre

Yükseklik : 6.19 m metre

Kanat açıklığı : 17.63 metre

Ağırlığı : 35,910 kg

Servis tabanı : 11,000 metre

Hız : 3.1 mach

Motor : 2 adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A turbojets

Motorun İtiş Gücü : 75 kN

SİLAHLAR

1 adet GSh-6-23mm top

4 adet Kh-23 (AS-7 ’Kerry’)

4 adet Kh-25ML (AS-10 ’Karen’)

2 adet Kh-28 (AS-9 ’Kyle’)

2 adet Raduga Kh-58 (AS-11 ’Kilter’)

3 adet Raduga Kh-31P

2 adet Kh-29L/T (AS-14 ’Kedge’)

2 adet Kh-59

2 adet R-60 (AA-8 ’Aphid’)

2 adet R-73 (AA-11 ’Archer’)

2 adet KAB-500KR

2 adet KAB-500L

SU-24 SAVAŞ UÇAĞI KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Afganistan

Cezayir

Angola

Azerbaycan

Beyaz Rusya

İran

Kazakistan

Libya

Rusya

Suriye

Ukrayna

Özbekistan