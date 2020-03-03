Su-24 savaş uçağı özellikleri nedir? Su-24 savaş uçağı kullanan ülkeler hangileri? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü. Su-24 savaş uçağı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
SU-24 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Su-24, 69° dönebilen küçük boyutlu değişken geometrili kanat yapısına sahiptir. Kanatların dört açı ayarı vardır: Kalkış ve iniş için 16°, farklı irtifalarda seyir için 35° ile 45° ve düşük-irtifa manevralar için 69° minimum en-boy oranı. Değişken geometrili kanat uçağa Sukhoi Su-17 ‘ye göre kalkış ağırlığı daha fazla olmasına rağmen 230 km/s(143 mi/s) gibi daha düşük iniş hızına izin veren kusursuz bir STOL performansı sağlar. Yüksek kanat yüklemesi kararlı bir düşük-irtifa uçuşu ve minimal rüzgar etkisi sağlar.
Su-24 her biri 109.8 kN(24,700 lbf) itme sağlayan iki adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A artyakıcılı motora sahiptir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Mürettebat : 2 Pilot
Uzunluk : 22.67 metre
Yükseklik : 6.19 m metre
Kanat açıklığı : 17.63 metre
Ağırlığı : 35,910 kg
Servis tabanı : 11,000 metre
Hız : 3.1 mach
Motor : 2 adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A turbojets
Motorun İtiş Gücü : 75 kN
SİLAHLAR
1 adet GSh-6-23mm top
4 adet Kh-23 (AS-7 ’Kerry’)
4 adet Kh-25ML (AS-10 ’Karen’)
2 adet Kh-28 (AS-9 ’Kyle’)
2 adet Raduga Kh-58 (AS-11 ’Kilter’)
3 adet Raduga Kh-31P
2 adet Kh-29L/T (AS-14 ’Kedge’)
2 adet Kh-59
2 adet R-60 (AA-8 ’Aphid’)
2 adet R-73 (AA-11 ’Archer’)
2 adet KAB-500KR
2 adet KAB-500L
SU-24 SAVAŞ UÇAĞI KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Afganistan
Cezayir
Angola
Azerbaycan
Beyaz Rusya
İran
Kazakistan
Libya
Rusya
Suriye
Ukrayna
Özbekistan