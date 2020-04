Ateşleme sırasında Su-25’ten atılan füze, hemen önünde park etmiş olan Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait C-130H tipi askeri nakliye uçağını da sıyırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



On Apr. 17, 2020 a rocket accidentally fired by a Chadian Air Force Su-25 Frogfoot parked at Base Aérienne Kossei NDjamena,Chad, struck an empty tanker truck,missed a French C-130H landed in the house of Deputy Commander of the,killing two children and two adults,and wounding 2 pic.twitter.com/6kF5pol8x7