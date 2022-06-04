Su-27 savaş uçağını kopyaladılar mı? Gündeme bomba gibi düşen J-11 iddiası

Mayıs 1989'da Gorbaçov'un Çin-Sovyet askeri ticaretini yeniden açmayı görüşmek üzere Çin'i ziyaret etmesinin ardından, ikili ilişkiler gelşişmesiyle Çin'e Suhoy Su-27 satışları için kapı aralandı.



Mayıs 1990'da bir Çin heyeti, Suhoy Su-27 uçakların satın alımı konusunu konuşmak için Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında heyete MiG-29 gibi helikopterler de gösterildi.

Helikopter konusuna sıcak bakmayan heyet, Su-27'yi beğenmiş ve gelecekte Çin'de kullanılabileceği fikrine sıcak bakmıştı.

SUHOY SU-27 ALIP J-11 ADIYLA KOPYASINI YAPTILAR

Rusya'nın o dönemde içinde bulunduğu ekonomik krizin farkında olan Çin, anlaşmada tam üretim hattı olan Su-27'lerin teknoloji transferi için baskı yaptı. Bunu 1995 yılında başardılar. Ardından Su-27'nin lisanslı üretimine başladılar.

İddiaya göre, Çin asıl stratejisi işe yaradı ve kısa süre sonra, elektronik savaş uçağı yapma girişimleri için gerekli olan, cam kokpitler, AESA radarlar ve J-16D motorlar gibi J-11'in diğer parçalarını üretmeye başladılar.

Suhoy Su-27

Suhoy Su-27, JSC Suhoy Company tarafından tasarlanan çift motorlu süper manevra kabiliyetine sahip bir savaş uçağıdır. Grumman F-14 Tomcat ve McDonnell Douglas F-15 Eagle gibi 1.910 deniz mili menzil, birinci sınıf aviyonik, mühimmat ve yüksek manevra kabiliyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü nesil avcı uçaklarına karşı geliştirildi.

Su-27 ve sonraki varyantları, ortaya çıktığı hava gösterilerinde her türlü hava manevrasını oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı.

1985 yılında Boeing B-52, SAC Rockwell B-1B Lancer ve H Stratofortress bombardıman uçaklarına karşı uzun menzilli hava savunması olarak Sovyet Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.

Su-27'den, çift rollü bir avcı uçağı olan Su-30, havadan havaya ve havadan karaya derin bölge görevleri ve Su-33 gibi kademeli olarak geliştirilmiş diğer uçaklar türetildi. Bunların yanı sıra, Yan yana iki koltuklu bir avcı-bombardıman uçağı versiyonu olan Su-34 ve hava üstünlüğü avcı uçağı olan Su-35'in temelinde de bu uçak yatıyor.





J-11B versiyonu, J-11'in geliştirilmiş bir versiyonudur. Hangi parçaların iyileştirildiğine dair ayrıntılar bir sır olarak kalsa da, ileri düzey aktif elektronik olarak taranan dizi (AESA) radarının önceki darbeli doppler radarının yerine entegre edilebileceğine dair fikirler var.

Uçak aynı zamanda Çin'in aviyonik sistemlerini taşıyor ve J-11'in bunlar için Rusya'ya olan bağımlılığı ortadan kalkıyor. 2011 yılına gelindiğinde, J-11B'nin yaklaşık %90'ının Çin'den gelen alt sistemler ve parçalar olduğu ve bunların çoğunun Su-27'nin parçalarının geliştirilmiş hali olduğu ileri sürülüyor.

Star Gazete