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Savunma

Su-30MKI savaş uçaklarını yenileyecekler! 3,1 milyar dolara patlayacak

Hindistan, Rus üretici Sukhoi tarafından geliştirilen Su-30MKI savaş uçağı filosunu modernize edecek. Bu kapsamda 240 adet Rus jet motoru tedarikini onaylanırken, maliyetin yaklaşık 3,1 milyar dolara erişeceği ifade edildi. İlk teslimat gelecek yıl başlayacak.

AA3 Eylül 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
Su-30MKI savaş uçaklarını yenileyecekler! 3,1 milyar dolara patlayacak
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Hindistan'da Kabine Güvenlik Komitesi, Hindistan Hava Kuvvetlerinin (IAF) "Sukhoi-30MKI" tipi savaş uçakları için 240 adet Rus jet motoru tedarikini onayladı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki komite, IAF bünyesindeki "Sukhoi-30MKI" tipi uçaklarının motor modernizasyonuna onay verdi.

Buna göre "AL-31FP" model 240 adet Rus jet motoru, Hindistan merkezli savunma şirketi "Hindustan Aeronautics Limited" (HAL) firmasının Koraput tesislerinde üretilecek. Yaklaşık yüzde 54 yerlilik seviyesine sahip olacak uçak motorlarının diğer komponentleri Rusya'dan ithal edilecek.

Maliyeti yaklaşık 3,1 milyar dolara erişecek motorların 8 yılı aşacak toplam tedarik sürecinde ilk teslimat gelecek yıl başlayacak.

Hindistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, motorların "Sukhoi-30MKI filosunun kesintisiz operasyonları kapsamında IAF'nin bakım ihtiyacını karşılayacağı ve ülkenin savunma hazırlığını güçlendireceği" bildirildi.

Rus üretici Sukhoi tarafından geliştirilen "Sukhoi-30MKI" uçakları Rusya'nın verdiği lisansla Hindistan'da HAL tarafından üretiliyor.

IAF envanterindeki 260'a yakın "Sukhoi-30MKI" uçağı, Güney Asya ülkesi Hindistan'ın stratejik savunma filolarından kabul ediliyor.

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