Rusya'nın, Suhoy tasarımı Su-34 taktik bombardıman uçaklarını Cezayir'e teslim etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Teslimatın ilk aşamasında 14 adet uçağın sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu gelişme, Cezayir'in uzun süredir devam eden modern savaş uçağı tedarik planlarının somut bir aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Teslimat iddialarını güçlendiren en önemli gelişme, 2025 Mayıs ayında Novosibirsk'te çöl temalı kamuflajla boyanmış bir Su-34'ün ilk kez görüntülenmesi oldu. Bu özel kamuflaj, uçağın Kuzey Afrika coğrafyasına uygun olarak üretildiği ve büyük olasılıkla Cezayir için hazırlandığı yönünde yorumlandı.

40 ADETLİK SU-34 TESLİMATI BAŞLIYOR

Askeri havacılık uzmanları, çöl desenli Su-34'ün "ihracat versiyonu" olabileceğini değerlendiriyor. Her ne kadar resmi makamlarca doğrulanmamış olsa da, bu tür kamuflaj uygulamaları genellikle dış müşterilere yönelik teslimat öncesi kullanılıyor.

Cezayir'in Su-34 alımına ilişkin ilk bilgiler 2019 yılında gündeme gelmişti. Rus kaynaklara göre, ülke 40 adede kadar Su-34 tedarik etmeyi planlıyor. Ancak bu siparişin tam kapsamı ve zamanlaması kamuoyuna açıklanmış değil.

Askeri analistlere göre Su-34, Cezayir'in halihazırda elinde bulunan Su-24M taktik bombardıman uçaklarının yerini alacak. Yeni platformla birlikte, ülkenin derin taarruz ve hassas vuruş yeteneklerinde önemli bir artış bekleniyor.