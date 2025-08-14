Rus devlet şirketi Rostec, yayımladığı basın bülteninde Rusya Savunma Bakanlığına yeni bir savaş uçağı sevkiyatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, Su-34 savaş uçaklarının yeni partisinin teslim edildiği ve bunun, yıl içinde yapılan üçüncü Su-34 teslimatı olduğu belirtildi.

Şirket, yeni partideki uçakların fabrika testlerinin tüm aşamalarını tamamladığını, farklı çalışma modlarında denemelerden geçtiğini ve görev yapacakları üslere doğru yola çıktığını aktardı. Birleşik Uçak Şirketi (U.A.C.) ise diğer uçak tiplerinden ek partilerin de Savunma Bakanlığına teslim edilmek üzere hazırlandığını bildirdi.

Teslimatla ilgili olarak U.A.C. CEO'su Vadim Badekha, "Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı yükümlülüklerini yerine getiren U.A.C., uçak ekipmanlarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim ediyor. Diğer uçak tiplerinin bir sonraki partileri de teslimat için hazırlanıyor. Uçaklarımızın muharebe görevlerini yerine getirmesine ve ülkenin savunma kabiliyetini sağlamasına yardımcı olmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Su-34 savaş uçakları, uzun menzilli vuruş kabiliyeti ve çok amaçlı yapısıyla Ukrayna dahil son Rus askeri operasyonlarında yaygın olarak kullanıldı. Ancak açık kaynaklı istihbarat grubu Oryx'in verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana en az 37 adet Su-34 ve 1 adet Su-34M kaybedildi. Bu sayı yalnızca görsel olarak doğrulanmış kayıpları içeriyor ve gerçek kayıp sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.