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Savunma

Su-35'ten 200 kilometre menzilli hipersonik füze denemesi yapıldı

Rus Su-35 savaş uçakları ile R-37M hipersonik havadan havaya füzesinin uyumluluğunu onaylamak için uçuş testleri başladığı bildirildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:19 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 19:19
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R-37M, şimdiki ve gelecekteki Su ve MiG tipi Rus savaş uçağı için önümüzdeki on yıl içinde ana uzun menzilli havadan havaya silah olması için tasarlandı.

Maksimum menzili süpersonik hızlarda (ses hızının 2-3 katı) yaklaşık 100 kilometre olan R-77 füzelerinin, hipersonik hızlardaki (ses hızının altı katı) ve 200 kilometre menzili olan R-37M ile değiştirilmesi planlanıyor.

Su-35 üzerindeki testlerden sonra, R-37M'nin, beşinci nesil gizli savaş uçağı Su-57'de iç silah bölmesinden fırlatılacak şekilde test edileceği açıklandı.

Füzenin 200 kilometre menzile sahip olduğu iddia edilse de, ideal hedefleme mesafesi (kaçış bölgesi olarak da bilinir) düşman uçaklarının tipine bağlıdır; savaş uçağı için 40-70 kilometre , gizli uçaklar veya seyir füzeleri için bu mesafe daha az olacaktır. Büyük bombardıman uçakları veya erken uyarı uçakları için etkili atış mesafesi 70 -100 kilometre den fazla olabilir. Füze, nispeten daha kısa hedefleme mesafesindeki hipersonik hızından yararlanabilir ve en sofistike füze tespit sistemleri ile donatılmış düşman uçaklarına çarpabilir.

star.com.tr

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