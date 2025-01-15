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Savunma

Su-57 satışı için resmi temas: F-16'lar rafa kalkıyor

Cezayir'in Rusya'dan Su-57 savaş uçağı satın almasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Üst düzey Rus bir heyetin, Su-57'lerin satışını onaylamak için Cezayir'e doğru yola çıktığı öğrenildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Cezayir, Su-57'lerin teslimatının hemen ardından envanterindeki F-16 jetlerini kademeli olarak emekliye ayıracak.

İbrahim IŞIK15 Ocak 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Su-57 satışı için resmi temas: F-16'lar rafa kalkıyor
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Komşusu Fas ile askeri anlamda yarışan Cezayir, Su-57 alımına bir adım daha yaklaştı. Üst düzey bir Rus hükümet heyetinin Cezayir'e doğru yola çıktığı iddia edildi. Heyetin Cezayir ile görüşmelerin hemen ardından Su-57 anlaşmasını sonuçlandırması bekleniyor.

Cezayir hakkında 2019'daki yayımlanan raporlarda ise ülkenin en az 14 adet adet jet satın almak istediğini gösteriyordu. 2020'de Cezayir'in 2021-2027 savunma modernizasyon planının bir parçası olarak gelişmiş silahlar için fon ayırdığı ve Su-57 gibi beşinci nesil uçaklara öncelik verdiği belirtiliyordu.

F-16'LAR YERİNE SU-57

Olası anlaşma, Cezayir'in, ABD'den satın aldığı F-16C/D Block 72 savaş uçaklarıyla bölgesel rakibi Fas'ın artan askeri gücüne karşı stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Su-57 tartışmaların merkezinde yer alırken, bazı raporlar Cezayir'in Su-35'e potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak ilgi gösterdiğini öne sürüyor. Su-35, Cezayir'in mevcut Su-30MKA filosunu aşan gelişmiş radar ve motor yeteneklerine sahip. Ancak, iki jetin benzer operasyonel profilleri göz önüne alındığında, Su-35 Cezayir'in operasyonel stratejisini büyük ölçüde değiştirmeyebilir.

Ayrıca, raporlar Cezayir'in Yak-130M gibi diğer Rus uçak seçeneklerini de düşündüğünü gösteriyor. Ordu 2024 forumu sırasında, Cezayir heyetinin Yak-130M'yi incelediği görüldü ve filosunu çeşitlendirmeye ilgi duyduğunu gösterdi.

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