Komşusu Fas ile askeri anlamda yarışan Cezayir, Su-57 alımına bir adım daha yaklaştı. Üst düzey bir Rus hükümet heyetinin Cezayir'e doğru yola çıktığı iddia edildi. Heyetin Cezayir ile görüşmelerin hemen ardından Su-57 anlaşmasını sonuçlandırması bekleniyor.

Cezayir hakkında 2019'daki yayımlanan raporlarda ise ülkenin en az 14 adet adet jet satın almak istediğini gösteriyordu. 2020'de Cezayir'in 2021-2027 savunma modernizasyon planının bir parçası olarak gelişmiş silahlar için fon ayırdığı ve Su-57 gibi beşinci nesil uçaklara öncelik verdiği belirtiliyordu.

F-16'LAR YERİNE SU-57

Olası anlaşma, Cezayir'in, ABD'den satın aldığı F-16C/D Block 72 savaş uçaklarıyla bölgesel rakibi Fas'ın artan askeri gücüne karşı stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Su-57 tartışmaların merkezinde yer alırken, bazı raporlar Cezayir'in Su-35'e potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak ilgi gösterdiğini öne sürüyor. Su-35, Cezayir'in mevcut Su-30MKA filosunu aşan gelişmiş radar ve motor yeteneklerine sahip. Ancak, iki jetin benzer operasyonel profilleri göz önüne alındığında, Su-35 Cezayir'in operasyonel stratejisini büyük ölçüde değiştirmeyebilir.

Ayrıca, raporlar Cezayir'in Yak-130M gibi diğer Rus uçak seçeneklerini de düşündüğünü gösteriyor. Ordu 2024 forumu sırasında, Cezayir heyetinin Yak-130M'yi incelediği görüldü ve filosunu çeşitlendirmeye ilgi duyduğunu gösterdi.