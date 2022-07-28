Su-57 ve S-70 Okhotnik-B! 'Ölümcül Kombo' için tarih verildi

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS), S-70 Okhotnik-B İnsansız Hava Muharebe Aracı (UCAV) ve Su-57 Felon'un ilerleme hızı göz önüne alındığında, 2024'te 5. nesil jetini ağır muharebe İHA'sı ile kullanabilecek.

Su-57'nin iki koltuklu yeni bir varyantla Ukrayna'da muharebede kullanıldığı ileri sürülürken, tasarımcıların S-70 Okhotnik'in son üretim varyantını simüle ve canlı silah ateşlemelerinde test ettiği bildiriliyor.

Aralık 2020'de Rus medyasından RIA Novosti, Ashuluk'taki 185. Muharebe Uygulama ve Eğitim Merkezi'nde, Okhotnik'in atış kontrol sistemlerini test etmek için kızılötesi (IR) havadan havaya füzelerle simüle edilmiş testler yapıldığını duyurdu.

Ayrıca daha sonra 28 Mayıs'ta bir güdümlü füze testi yapıldığını bildirdi ve bazı kaynaklar, muhtemelen bir Kh-59MK2 seyir füzesi kullandığını iddia etti. Uydu güdümlü menzili 310 mil olan 14 fit uzunluğundaki füze, Su-57'den de ateşlenebiliyor.

Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı (MoD) tarafından yayınlanan bir test videosu, iddiaları doğruladı.

SU-57 VE S-70 Okhotnik 2024'TE BİRLİKTE UÇABİLİR

Rostec Corporation Başkanı Sergei Chemezov'a göre, S-70B muhtemelen silah testinden geçen varyant son üretim varyantıdır ve 2023 yılına kadar seri üretime başlaması bekleniyor.

3 Ağustos 2019'da uçan prototipin dairesel egzozu, gizlilikten ödün verdiği ve gövde sınırlarının ötesine çıktığı için eleştirilmişti.

Okhotnik'in son versiyonu Aralık 2021'de Novosibirsk Havacılık Fabrikasından çıktı ve yeni düz egzoz, motorun ve gövdenin tasarımı ile daha iyi bir uyum sağladı.

S-70 Okhotonik son tasarım düzeltmelerinin ardından 2024 yılının ortalarında Rus Havacılık Kuvvetleri birimlerine ulaşmaya başlayacak.

Medya, iki hava platformunun birlikte uçmasını 'ölümcül kombo' olarak nitelendiririyor.

Star Gazetesi